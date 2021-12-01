ГОРНЯК22 01.12.2021
Горняк

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, в том числе дать оценку сотрудникам администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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