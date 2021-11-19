Доска объявлений

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К Новым Рубежам: Как жители Локтевского района могут купить дрова дешевле?
К Новым Рубежам: Обеспечение реализации государственной миграционной политики рассмотрели на заседании Правительства Алтайского края
Сегодня в Горняке: 18.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Сегодня в Горняке: 18.11.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 18 ноября 2021 года
Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Сегодня в Горняке: 17.11.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!
К Новым Рубежам: Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана государственными средствами
К Новым Рубежам: В Алтайском крае стартовала Всероссийская неделя сбережений
К Новым Рубежам: Из «красной зоны» – с любовью: врачи Алтайского края находят свою судьбу и призвание, спасая больных коронавирусом
К Новым Рубежам: Опрос о доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 проводит Народный фронт
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