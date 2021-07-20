ГОРНЯК22 20.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле рядом с общежитием Финуниверситета продается здание без несущих стен за 18 млн рублей

Горняк22
11 часов Ago

Необычная недвижимость находится в центре краевой столицы, на ул. Интернациональная, 45-б. Это кирпичное здание, площадью 420 кв. м, где можно разместить все, что угодно так, как захочется. Внутри нет несущих стен, а сам дом относится к категории «здания свободного назначения». Его стоимость — 42,8 тыс. рублей за квадратный метр.

В Барнауле продается здание за 18 млн рублей, построенное на ул. Интернациональная, 45-б. "Авито".

Коммерческая недвижимость расположилась буквально в двух шагах от общежития барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Небольшое, но уютное на вид здание построено из белого кирпича с зелеными элементами дизайна. Его стены украшены стилизованными изображениями деревьев.

В нем три этажа: два надземных, плюс — цокольный с окнами. Еще один этаж сейчас надстраивается.

На втором этаже сделан ремонт и установлена сплит-система кондиционирования.

Одна из особенностей здания — свободная планировка. Внутри нет несущих стен, поэтому перегородки новый хозяин сможет поставить так, как ему будет удобнее.

В Барнауле продается здание за 18 млн рублей, построенное на ул. Интернациональная, 45-б.1 В Барнауле продается здание за 18 млн рублей, построенное на ул. Интернациональная, 45-б. «Авито».

Как и сам объект недвижимости, участок, на котором он построен, находится в частной собственности. Во дворе оборудована собственная парковка на 15 машиномест, установлено видеонаблюдение.

Что еще известно о здании

  • 2018 — год сдачи объекта в эксплуатацию
  • 477 кв. м — площадь земельного участка под зданием
  • 1,8 млн рублей — кадастровая стоимость участка
  • Разрешенный вид использования — для объектов общественно-делового значения

Алтапресс

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