Алтапресс: В Барнауле рядом с общежитием Финуниверситета продается здание без несущих стен за 18 млн рублей
Необычная недвижимость находится в центре краевой столицы, на ул. Интернациональная, 45-б. Это кирпичное здание, площадью 420 кв. м, где можно разместить все, что угодно так, как захочется. Внутри нет несущих стен, а сам дом относится к категории «здания свободного назначения». Его стоимость — 42,8 тыс. рублей за квадратный метр.
В Барнауле продается здание за 18 млн рублей, построенное на ул. Интернациональная, 45-б. "Авито".
Коммерческая недвижимость расположилась буквально в двух шагах от общежития барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
Небольшое, но уютное на вид здание построено из белого кирпича с зелеными элементами дизайна. Его стены украшены стилизованными изображениями деревьев.
В нем три этажа: два надземных, плюс — цокольный с окнами. Еще один этаж сейчас надстраивается.
На втором этаже сделан ремонт и установлена сплит-система кондиционирования.
Одна из особенностей здания — свободная планировка. Внутри нет несущих стен, поэтому перегородки новый хозяин сможет поставить так, как ему будет удобнее.
В Барнауле продается здание за 18 млн рублей, построенное на ул. Интернациональная, 45-б. «Авито».
Как и сам объект недвижимости, участок, на котором он построен, находится в частной собственности. Во дворе оборудована собственная парковка на 15 машиномест, установлено видеонаблюдение.
Что еще известно о здании
- 2018 — год сдачи объекта в эксплуатацию
- 477 кв. м — площадь земельного участка под зданием
- 1,8 млн рублей — кадастровая стоимость участка
- Разрешенный вид использования — для объектов общественно-делового значения