ГОРНЯК22 05.12.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаулец с плакатом упрекнул власть в росте цен и низких зарплатах

Горняк22
2 часа Ago

В Барнауле молодой человек решил выйти на одиночный пикет, чтобы напомнить о низких доходах населения.

Пикет с требованием поднять зарплаты. t.me/incident22

Мужчину заметили 3 декабря около кинотеатра «Мир». Фото опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

«Подняли цены на проезд, но не зарплаты! И чего стоит такая власть?» — гласит его плакат.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте выросли с 1 декабря до 28 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края, профсоюзы и работодатели договорились об увеличении на 28% в 2022 году минимальной зарплаты для работников реального сектора экономики.

Барнаул занял 72 место в рейтинге из 100 российских городов по уровню зарплат. Из сибирских городов хуже показатель только у Горно-Алтайска (74 позиция).

Алтапресс

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