Алтапресс: Барнаулец с плакатом упрекнул власть в росте цен и низких зарплатах
В Барнауле молодой человек решил выйти на одиночный пикет, чтобы напомнить о низких доходах населения.
Пикет с требованием поднять зарплаты. t.me/incident22
Мужчину заметили 3 декабря около кинотеатра «Мир». Фото опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».
«Подняли цены на проезд, но не зарплаты! И чего стоит такая власть?» — гласит его плакат.
Напомним, цены на проезд в общественном транспорте выросли с 1 декабря до 28 рублей.
Ранее сообщалось, что правительство Алтайского края, профсоюзы и работодатели договорились об увеличении на 28% в 2022 году минимальной зарплаты для работников реального сектора экономики.
Барнаул занял 72 место в рейтинге из 100 российских городов по уровню зарплат. Из сибирских городов хуже показатель только у Горно-Алтайска (74 позиция).