Алтапресс: Прокуратура подключилась к проверке после смертельного ДТП в Алтайском крае

Прокуратура Троицкого района Алтайского края контролирует ход проверки, проводимой в связи со смертельным ДТП, случившимся 18 июля на Чуйском тракте.

Смертельное ДТП на трассе Бийск — Барнаул. vk.com/incident22

Напомним, что в результате столкновения на 275 километре федеральной трассы автомобилей Toyota Camry и Hyundai Creta погибли три человека, включая ребенка 2012 года рождения.

Еще пятеро граждан получили телесные повреждения.

«Прокурором Троицкого района поставлен на контроль ход процессуальной проверки. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа», — уточнили в краевом надзорном ведомстве.

Алтапресс