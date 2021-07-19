Алтапресс: Дорогу — малому бизнесу: что сегодня больше всего интересует предпринимателей. Опрос altapress.ru

Малый бизнес, вне всяких сомнений, является одним из главных драйверов современной российской экономики. Именно от этого сегмента предпринимательства зависят благополучие огромного количества людей.

Работа. Бизнес. СС0

Редакция altapress.ru, являясь, в первую очередь, деловым СМИ, проводит опрос среди представителей малого бизнеса на тему того, что сегодня больше всего интересует предпринимателей и в каких сферах они видят импульс для дальнейшего развития.

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