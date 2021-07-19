Алтапресс: Более 170 тыс. барнаульцев останутся без горячей воды с 19 июля
Заключительный этап опрессовки стартует в понедельник, 19 июля, в Барнауле — без горячей воды до 5 августа останутся 174 тыс. горожан.
Кастрюля, плита. СС0
На протяжении ближайших 18 дней энергетики в контуре ТЭЦ-2 будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах.
Специалистам предстоит обследовать 610 километров теплосетей.
Помимо этого, на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже следующим летом позволят провести опрессовку так же, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 — по магистралям.
Это поможет сократить сроки работ как минимум на три дня.
Где не будет горячей воды
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