ГОРНЯК22 20.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Более 170 тыс. барнаульцев останутся без горячей воды с 19 июля

Горняк22
18 часов Ago

Заключительный этап опрессовки стартует в понедельник, 19 июля, в Барнауле — без горячей воды до 5 августа останутся 174 тыс. горожан.

Кастрюля, плита. СС0

На протяжении ближайших 18 дней энергетики в контуре ТЭЦ-2 будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах.

Специалистам предстоит обследовать 610 километров теплосетей.

Помимо этого, на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже следующим летом позволят провести опрессовку так же, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 — по магистралям.

Это поможет сократить сроки работ как минимум на три дня.

Где не будет горячей воды

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Алтапресс

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