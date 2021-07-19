ГОРНЯК22 20.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Ошибка резидента. Алтайское ведомство рассталось с фирмой из «Бирюзовой Катуни», на очереди еще трое

Горняк22
18 часов Ago

Краевое управление по туризму расторгло соглашение с резидентом турзоны «Бирюзовая Катунь» — барнаульской фирмой «Лоджет». Фирма обещала построить объекты на 100 млн рублей, но обязательства не выполнила — это и стало основанием для расставания. При этом суд, рассматривая иск ведомства, признал: вина в ситуации лежит на обеих сторонах. Фирма намерена оспаривать вердикт суда. А тем временем ведомство судится еще с тремя резидентами-«двоечниками».

"Бирюзовая Катунь" vk.com/bcatun

Развод и девичья фамилия

Фирмы, получившие статус резидента особой зоны «Бирюзовая Катунь», действительно не всегда выполняют обязательства, несмотря на заложенные в соглашениях с ними штрафы. Нарушители должны заплатить 5% от заявленных в бизнес-плане инвестиций (но не более 5 млн рублей).

И случаи расставания с резидентами не единичные, хотя и не частые. Так, в 2019 году управление по туризму расторгло соглашение с фирмой «Катуньспортстрой», в 2020-м — со «СКИ-комплекс». Первая взялась построить четырехзвездочный гостиничный комплекс за 525 млн рублей, вторая — всесезонный горнолыжный комплекс за 3,2 млрд.

У обоих экс-резидентов один учредитель — «СКИ-Групп» — и один гендиректор: москвич Егор Леонов. Обе получили преференции зоны — пониженные налоги и льготные ставки аренды. Но так свои замки и не построили.

В &quot;Бирюзовой Катуни&quot; на Алтае.1 В «Бирюзовой Катуни» на Алтае. Vk.com/bkatun

Проверяющие лишь обнаружили частично огороженный участок — стоимость забора и следы земляных работ на 3 млрд явно не тянули.

При этом обе фирмы успели побывать поручителями по кредитам НТЦ «Атлас» — компании-разработчика оборудования и софта для госорганов, информация об этом содержится в Хорошиловском райсуде Москвы.

За нарушение обязательств по особой зоне обе фирмы должны были заплатить по 5 млн рублей — решение об этом принял суд.

А в 2021 году управление по туризму решило разойтись сразу с четырьмя резидентами. Первый иск, по которому суд вынес решение в текущем году, был к барнаульской фирме «Лоджет».

&quot;Бирюзовая Катунь&quot;2 «Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Попала на пересменку

Фирма «Лоджет» обязалась построить туркомплекс «Лоджет Вилладж»: здания для ѴІР-персон и домики эконом-класса, конференц-зал «Капсула» и ресторан, административное здание.

Инвестиции расписали по графику, к моменту подачи иска — началу 2021 года — фирма уже должна была вложить порядка 70 млн рублей. Но обязательства она не выполнила — даже не подписала договор аренды.

Судя по датам, упомянутым в судебном решении, фирма попала в «пересменку»: управление по туризму пописало с ней соглашение в сентябре 2018 года, когда в Алтайском крае был избран новый губернатор. А через месяц у управления появился и новый начальник Евгений Дешевых, который, по его же собственному заявлению, занялся ревизией резидентов.

&quot;Бирюзовая Катунь&quot;3 «Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Виноваты обстоятельства и чиновники

Фирма «Лоджет», однако, с требованием чиновников расторгнуть соглашение и выплатить штраф (5 млн) не согласилась.

Ее представитель пытался убедить судей, что его вины в «ничегонеделании» нет: фирма год занималась оформлением участков и постановкой их на госучет, а также поздно, только год спустя, получила от управления по туризму проект договора аренды. Ну, а потом ей помешала пандемии коронавируса.

Суд решил, что виноваты оба — и ведомство, и резидент. И все же расторг соглашение — безусловных доказательств, что резидент предпринял все, чтобы исполнить обещанное, судья не услышал. С учетом обоюдной вины штраф «Лоджету» снижен до 500 тыс. рублей.

В отличие от фирм «Катуньспортстрой» и «СКИ-комплекс», не ставших оспаривать решение суда, фирма «Лоджет» уже подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Арбитражный суд Алтайского края.4 Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Другие нарушители

А вот решение по иску ведомства к трем другим фирмам — «Экстримпарк», «Регион-Тур» и «Кемпинг Катуни» — арбитраж еще не вынес. Эти резиденты особой зоны тоже не исполнили инвестиционные обязательства.

В «Экстримпарке», например, сообщали, что построят аквапарк и парк аттракционов, в компании «Кемпинг Катунь» — что инвестируют 300 млн рублей в современный кемпинг и гостиничный комплекс. В 2021 году подан иск о расторжении с ними соглашения о деятельности в турзоне и выплате штрафа в 5 млн.

Впрочем, участки, которые им придется освободить, видимо, пустовать не будут. Турзоной интересуются другие инвесторы — по крайней мере, заявления о новых мегапроектах сделаны.

В &quot;Бирюзовой Катуни&quot; на Алтае.5 В «Бирюзовой Катуни» на Алтае. Vk.com/bkatun

Напомним, правительство края заключило соглашение с компанией близкого к президенту РФ бизнесмена Аркадия Ротенберга «Новые вершины». Компания заявила, что инвестирует на территории особой зоны 25 млрд рублей. Резидентом «Бирюзовой Катуни» она стала в конце 2020 года.

А в 2019 году власти сообщали, что компания «Сфера Леса» (тоже связанная с Аркадием Ротенбергом) построит в «Бирюзовой Катуни» детский оздоровительный лагерь — что-то вроде «Артека».

Что же касается судьбы резидентов, с которыми «Бирюзовая Катунь» рассталась в 2019—2020 годах, то она простая: «Катуньспортстрой» находится в стадии ликвидации, «СКИ-комплекс» планируется исключить из реестра юрлиц как недействующую фирму. Очень удобно — штраф платить не придется.

&quot;Бирюзовая Катунь&quot;6 «Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Дела у самой «Бирюзовой Катуни»

Между тем, атаки на управляющую компанию турзоны — акционерное общество «Бирюзовая Катунь» — продолжаются. Как раз недавно закончилась очередная — безуспешная, как и все предыдущие.

Предприниматель Андрей Манохин, фирме которого принадлежало кафе «Бочками», уже дважды подавал заявление в арбитраж и требовал признать «Бирюзовую Катунь» банкротом. И суд дважды прекращал дело, последний раз — 16 июля.

Ранее иски о банкротстве «Бирюзовой Катуни» подавали налоговая служба и «Алтайэнергосбыт». После того, как компания оплачивала долги, дела о банкротстве тоже прекращались.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Прокуратура подключилась к проверке после смертельного ДТП в Алтайском крае

Алтапресс: Прокуратура подключилась к проверке после смертельного ДТП в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago
Прокуратура Троицкого района Алтайского края контролирует ход проверки, проводимой в связи со смертельным ДТП, случившимся 18 июля на Чуйском тракте. Смертельное ДТП на...
Алтапресс: Дорогу — малому бизнесу: что сегодня больше всего интересует предпринимателей. Опрос altapress.ru

Алтапресс: Дорогу — малому бизнесу: что сегодня больше всего интересует предпринимателей. Опрос altapress.ru

Горняк22
18 часов Ago
Малый бизнес, вне всяких сомнений, является одним из главных драйверов современной российской экономики. Именно от этого сегмента предпринимательства зависят благополучие огромного количества...
Алтапресс: Строительством нового ледового дворца на Алтае займется совсем не тот, кто делал это раньше

Алтапресс: Строительством нового ледового дворца на Алтае займется совсем не тот, кто делал это раньше

Горняк22
18 часов Ago
Власти Алтайского края определились с компанией, которая будет строить, а затем управлять, новым ледовым дворцом в Бийске. Об этом на прошлой неделе сообщил министр спорта...
Алтапресс: Почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот

Алтапресс: Почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот

Горняк22
18 часов Ago
Около 40 электронных аукционов по закупке квартир в Барнауле для детей-сирот должны состояться в июле, следует из документов, опубликованных на портале zakupki.gov.ru. А с учетом закупок жилья...

Читать по теме:

ВТОПЕ: