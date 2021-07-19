Алтапресс: Почему в Барнауле один за другим срываются аукционы по закупке жилья для сирот

Около 40 электронных аукционов по закупке квартир в Барнауле для детей-сирот должны состояться в июле, следует из документов, опубликованных на портале zakupki.gov.ru. А с учетом закупок жилья в райцентрах Алтайского края более 100 сирот смогут получить обещанную государством жилплощадь. Однако все не так просто. В Барнауле желающих поставить квартиры для сирот откровенно мало — многие аукционы срываются из-за отсутствия заявок.

Аукцион. Торги. pixabay.com

В Барнауле , но не в пригороде

Заказчик жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — краевое госпредприятие «Региональное жилищное управление». В Барнауле оно закупает небольшие квартиры: согласно техзаданию, 28−33 кв. метров, редко больше — от 42 кв. метра.

Начальные цены — как правило, 1,7−2,2 млн рублей. Если поставщик продает жилье большей площади, цена не меняется, указано в документах.

Многоквартирники, в которых находятся жилье, должны располагаться в границах Барнаула, но не в пригородных селах (Власиха, Гоньба, Лебяжье) и поселках (Бельмесево, Борзовая Заимка и т.п.).

Новостройки в Барнауле вдоль пер. Ядринцева. Слева — участок под автостоянку. Altapress.ru

Желающих мало

Извещений о таких аукционах, намеченных на июль, около 40 — и это только закупки в краевом центре. Но, разумеется, июльская большая закупка — далеко не первая.

Только в 2020 году «Центр госзакупок Алтайского края», по подсчетам altapress.ru (возможно, неполным), разместил около 320 извещений о закупке жилья в Барнауле. В 2021-м — еще более 100 (считая июльские).

Но желающих поучаствовать в них откровенно мало, поэтому и найти поставщика квартир удастся редко, что показал выборочный анализ итогов аукционов.

Аукцион. Pixabay.com

Аукционы срываются

К примеру, на последних завершенных торгах, назначенных на середину июня, «Региональное жилуправление» закупало квартиру в Барнауле площадью от 42 кв. метров, начальная цена — 2,495 млн рублей. Заявок не подано ни одной.

На 25 мая назначили сразу 19 аукционов. 16 признаны несостоявшимися — не было заявок. И только на трех торгах нашелся один желающий стать поставщиком жилья для сирот. Есть масса примеров срыва и в другие месяцы.

Несостоявшимися из-за отсутствия заявок признают часть аукционов по закупу жилья для сирот и в райцентрах. Так, 16 июля власти намеревались приобрести жилье в Ребрихе — но все три аукциона, назначенные на эту дату, не состоялись из-за, опять же, отсутствия желающих в них поучаствовать.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Уголовка за не освоение

Между тем, на проблему с обеспечением сирот жильем уже на раз указывал следственный комитет и даже сам его глава Александр Бастрыкин. В июне краевой следком проинформировал общественность: возбуждены дела о халатности и неисполнении судебных решений в связи с неосвоением денег.

В самом деле, здесь есть о чем беспокоиться: в 2020 году на квартиры сиротам выделили около 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. А освоено 32% — меньше 400 млн. Сколько сирот могли бы заселиться в долгожданное благоустроенное жилье?

Право на получение жилья в Алтайском крае есть у 5 910 детей-сирот, включая 1352 человека, добившихся судебного решения о предоставлении жилья, сообщили в правительстве края данные на 17 июня. И очередь ежегодно подрастает примерно на 300 человек.

Пикет барнаульских сирот. civilpatrol.info

Почему же так мало желающих помочь государству выполнить обязанность перед сиротами и получить гарантированные деньги?

Требования к качеству жилья

Предприниматель Виктор Медведев — один из тех, кто занимается поставками жилья по госпрограммам. Он говорит, что начальные цены, объявленные заказчиком (в данном случае «Региональным жилищным управлением»), ниже рыночных. И это одна из причин слабого интереса к аукционам.

При расчете начальной цены ведомство берет средние цены на рынке, с учетом цен на ветхое и аварийное жилье и новое», — объясняет предприниматель.

Вручение квартиры алтайской сироте. sgd22.ru

В то же время требования к качеству жилья весьма высокие — жилье, удовлетворяющее таким требованиям, дороже.

Так, в техзадании одного из аукционов обозначено: поставляемое для сирот жилье не нуждается в ремонте, соответствует современным санитарным нормам, имеет окна ПВХ, сантехнику без пятен, отделку по СНИПу и ГОСТу. Оговорено даже качество дверной фурнитуры — она должна быть одного цвета и материала и в рабочем состоянии.

Есть требования и к самому дому: ни одна из его частей не должна иметь разрушения, повреждения, деформации, трещины в кладке, выпадение кирпичей и смещение плит.

Вижу в этом противоречие: заказчик требует по максимуму — чтобы в квартире все было новое, качественная отделка, евроремонт. Иначе сироты могут пожаловаться и кому-то из местных чиновников, так сказать, «прилетит по шапке». А при этом бюджет не настолько велик, чтобы удовлетворить такие требования», — полагает Медведев.

Вручение квартиры алтайской сироте. sgd22.ru

Дефицит квартир

Но дело не только в ценах. На рынке сформировался дефицит небольших квартир, и не только в Барнауле — по всей стране.

Ситуация сложилась после того, как снизились процентные ставки по ипотеке. Одновременно упала доходность банковских вкладов — хранить деньги на депозите потеряло смысл. Люди стали покупать жилье и быстро «смели» недорогие однокомнатные квартиры, и не только чтобы жить самим, но и чтобы сдавать их и получать доход», — объяснил собеседник altapress.ru.

Рост спроса привел и к росту цен на это жилье. В самом деле, по данным аналитического центра «СберИндекс», в апреле 2020 года медианная цена на вторичку в Алтайском крае составляла 44,8 тыс. рублей за квадрат (то есть половина жилья дороже, половина дешевле этого показателя). В июне 2021-го — 57,9 тыс.

А госзаказчик посчитал цены перед началом бюджетного периода, хотя с того времени цена существенно возросла», — объясняет Виктор Медведев.

Внимательно читайте договоры. Depositphotos.

Изменение условий

Виктор Медведев называет и еще одну причину отсутствия интереса поставщиков квартир: чиновники могут уже после заключения контракта о поставке жилья изменить требования. Объясняют это, например, тем, что из Москвы пришло письмо и условия изменились.

Заказчик подходит к торгам так, как будто это нужно только поставщику, тогда как это совместный процесс. Чиновники занимают позицию, как будто платят нам из своего кармана, а поставщик должен вывернуться и сделать все даже вопреки условиям заключенного контракта», — говорит Виктор Медведев.

Уголовное дело по статье «мошенничество». Pixabay.com

Предприниматель напоминает и еще один фактор: недавнюю историю с уголовным делом экс-начальницы «Регионального жилуправления». Речь шла о

Полагаю, что этот скандал, который перерос в уголовное дело и последующую посадку как самой чиновницы, так и нескольких предпринимателей-риэлторов, также отпугивает, настораживает поставщиков связываться именно с этим заказчиком, — говорит Виктор Медведев.

Справка

В 2021 году планируется приобрести в собственность Алтайского края не менее 300 квартир с последующим оформлением и передачей их детям-сиротам, сообщили минстрое края.

Аукционы на покупку жилых помещений для их передачи на условиях договора найма гражданам из числа детей-сирот объявлены в 22 муниципальных образованиях края: кроме Барнаула жилье закупают в райцентрах Алтайское, Благовещенка, Зональное, Крутиха, Кулунда, Кытманово, Мамонтово, Павловск, Советское, Шипуново, Волчиха, Гальбштадт, Ельцовка, Завьялово, Новичиха, Новоегорьевское, Ребриха, Табуны, Угловское, Новоильинка, Целинное.

По данным на середину июля, уже опубликовано около 120 аукционов. Срок поставки квартир — до 1 октября 2021 года.

Алтапресс