ГОРНЯК22 18.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле пропал 13-летний подросток (обновлено)

Горняк22
8 часов Ago

16 июля пропал Дмитрий Васильев, его местонахождение неизвестно. Мальчику 13 лет.

Карта. Поиск человека. visualhunt.com

Может нуждаться в медицинской помощи, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.

Был одет: желтая толстовка, бело-голубая футболка, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

Информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 8 (800)-700−54−52 или 112.

Обновлено:

Найден, жив.

Алтапресс

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