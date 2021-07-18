Алтапресс: В Барнауле пропал 13-летний подросток (обновлено)
16 июля пропал Дмитрий Васильев, его местонахождение неизвестно. Мальчику 13 лет.
Карта. Поиск человека. visualhunt.com
Может нуждаться в медицинской помощи, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.
Был одет: желтая толстовка, бело-голубая футболка, черные спортивные штаны, серые кроссовки.
Информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 8 (800)-700−54−52 или 112.
Обновлено:
Найден, жив.