ГОРНЯК22 18.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Лихач на иномарке выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

17 июля утром мужчина на Toyota Carina выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и врезался в маршрутный автобус Mercedes. ДТП произошло на Новосиликатном, сообщает Инцидент Барнаул.

Авария. Знак. ДТП СС0

В салоне автобуса находилось 15 пассажиров.

В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля Toyota Carina. Его госпитализировали.

На момент оформления ДТП медицинская помощь ни одному из пассажиров не требовалась, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Барнаулу.

Алтапресс

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