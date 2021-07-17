Алтапресс: Заключительный этап опрессовки стартует в Барнауле с 19 июля

18 дней в Барнауле вновь не будет горячей воды. Отключение коснется потребителей ТЭЦ-2 — 174 тыс. горожан.

Кастрюли. CC0

Работы стартуют 19 июля и продлятся до 5 августа. Это заключительный этап опрессовки в 2021 году.

«Наши специалисты будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах. Обследовать нужно будет 610 км теплосетей», — сообщили в пресс-службе СГК.

Также специалисты на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже летом позволят сократить провести опрессовку также, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 — по магистралям — и минимум на три дня сократятся сроки.

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