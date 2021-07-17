Алтапресс: Краевой суд вынес решение в споре прокуратуры и мэрии Барнаула по земельным участкам на ул. Кутузова

Краевой суд принял решение прекратить право собственности на земельные участки под индивидуаьную жилую застройку, расположенные в лесном бору на ул Кутузова, 14-б и 14-в. Именно такого решения добивалась краевая прокуратура.

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Таким образом решение краевого суда гласит — земельные участки под жилую застройку были переданы мэрией Барнаула частным лицам (якобы многодетным семьям) незаконно. Они планировали начать там строительство индивидуального жилья, но против этого резко выступили жители рядом стоящей многоэтажки.

Как отметили в краевой прокуратуре, «в связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора края предъявлен административный иск о признании недействующими названных нормативных правовых актов». То есть внесенных чиновниками в 2019 году без лишнего шума и обсуждений необходимых изменений в Генплан и Правила земельной застройки. В результате этого нарушения два указанных земельных участка вдруг были отнесены к «зонам застройки индивидуальными жилыми домами».

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Краевой суд согласился с доводами прокурора о том, что невозможно отнести спорные земельные участки к зонам, где разрешен такой вид использования, как строительство жилья. Причина проста — Лесной кодекс РФ устанавливает запрет осуществления в городских лесах деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями, в том числе размещение объектов капстроительства.

Одновременно стало известно, что Алтайским межрайонным природоохранным прокурором в Центральный районный суд Барнаула направлен иск в защиту интересов жителей. Барнаула о признании недействительными сделок по передаче в собственность земельных участков под ИЖС и необходимости включить их в состав земель городских лесов.

Решением суда этот иск удовлетворен. Признан недействующим правовой акт, на основании которого участки были предоставлены в собственность граждан, а право собственности на них — прекращено.

Мэрия Барнаула вправе подать апелляцию, но вряд ли разумно с ее стороны будет это делать.

Алтапресс