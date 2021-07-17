Алтапресс: Единороссы утвердили своих кандидатов в депутаты АКЗС

Реготделение «Единой России» выдвинуло кандидатов на выборы в АКЗС. Делегаты второго этапа XXXI конференции тайным голосованием утвердили списки по тергруппам, а также 34 кандидатов по одномандатным округам.

Съезд партии "Единая Россия". 2021 год. Анна Зайкова.

Сначала перед участниками выступил губернатор Виктор Томенко, который будет лидером краевого списка. По его словам, за последние несколько лет благодаря работе депутатов от партии «удалось добиться роста показателей в крае по многим социально значимым направлениям».

Съезд партии «Единая Россия». 2021 год. Анна Зайкова.

Затем слово взял депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов. Он возглавляет федеральную тергруппу от двух Алтаев.

«Уже две недели я работаю в крае, конечно, есть ряд проблемных вопросов, но главное, что у региона есть огромный потенциал для развития, который обязательно нужно поддерживать и продвигать на федеральном уровне», — цитирует Шаманова пресс-служба «Единой России».

Как уже сообщалось, в краевую тройку, помимо Томенко, вошел глава алтайских единороссов, спикер АКЗС Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Кандидаты

34 человек «Единая Россия» выдвинула по всем одномандатным округам.

Кандидаты в АКЗС от ЕР по одномандатным округам. предоставлено пресс-службой «Единой России» Лидеры списков по территориальным группам:

№ 1

Анна Ведлер , координатор движения «Волонтеры-медики».

№ 2

Наталья Кувшинова , депутат Госдумы.

№ 3

Петр Боос , гендиректор «Брюкке».

№ 4

Алексей Кривенко , предприниматель , депутат АКЗС.

№ 5

Василий Куц , заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края.

№ 6

Владимир Пелеганчук , главный врач Федерального центра травматологии , ортопедии и эндопротезирования.

№ 7

Иван Панов , лидер алтайских профсоюзов.

№ 8

Василий Мотуз , начальник «Алтайавтодор».

№ 9

Максим Банных , предприниматель.

№ 10

Николай Данилин , директор барнаульского ДСУ № 4.

№ 11

Елена Долженко , главный врач ЦРБ Змеиногорска.

№ 12

Александр Лазарев , депутат АКЗС.

№ 13

Артем Сафонов , замдиректора клиники «Добрый доктор».

№ 14

Константин Ежов , гендиректор АО «Курорт Белокуриха.

№ 15

Игорь Пляко , предприниматель , депутат АКЗС.

№ 16

Антон Васильев , директор юридического института АлтГУ.

№ 17

Александр Траутвейн , аграрий , депутат АКЗС.

№ 18

Константин Панкратьев , предприниматель.

№ 19

Юлия Фролова , председатель Первомайского районного собрания депутатов.

№ 20

Дмитрий Денисов , главный врач поликлиники № 14 Барнаула.

№ 21

Владимир Устинов , гендиректор АО «Алтай-Пригород».

№ 22

Александр Рождественский , бывший глава администрации Индустриального района Барнаула.

№ 23

Евгений Кулешов , предприниматель , депутат БГД.

№ 24

Дмитрий Абалымов , депутат БГД , гендиректор АО «АМЗ Газэнергомаш».

№ 25

Иван Огнев , начальник управления внеучебной работы АГТУ , депутат БГД.

№ 26

Дмитрий Ильиных , депутат БГД.

№ 27

Сергей Бочаров , ректор АлтГУ.

№ 28

Ирина Яковенко , победительница конкурса «Главные женщины 2020».

№ 29

Алексей Круглов , директор ООО «Котельный завод БТС».

№ 30

Евгений Плахотин , журналист.

№ 31

Максим Ленский , директор Бийского технологического института.

№ 32

Татьяна Митяева , заместитель главного врача горбольницы № 2 Рубцовска.

№ 33

Сергей Черноиванов , глава муниципального унитарного троллейбусного предприятия в Рубцовске.

№ 34

Алексей Чуканов , начальник автотранспортного цеха АО «Алтайвагон».

Третий этап партийной конференции пройдет в середине августа. На нем представят итоговый вариант предвыборной программы.

Алтапресс