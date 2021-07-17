Алтапресс: Освободившийся из тюрьмы экс-управделами Карлина устроился в алтайский банк
Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов теперь занимает руководящую должность в «Сибсоцбанке», сообщил «Банкфакс» со ссылкой на источники.
Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова, altapress.ru
По имеющимся данным, он трудится руководителем ремонтно-эксплуатационной службы.
Отмечается, что более 99% уставного капитала банка принадлежит правительству Алтайского края.
В начале года Белобородов освободился из колонии. Его осудили за получение взятки и растрату денежных средств во времена губернаторства Александра Карлина.
Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами.
«Сибсоцбанк» имеет офисы в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.