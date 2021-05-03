Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле
1 мая на Красноармейском проспекте в Барнауле ветер сорвал металлический профнастил с крыши офисного здания. Видео о том, как это случилось, опубликовал телеканал «Катунь24».
Красноармейский проспект, 73а. "Катунь 24"
Как сообщает издание, часть покрытия сорвало с крыши трехэтажного «офисника» по адресу Красноармейский, 73а.
В здании располагается магазин морепродуктов и рыбный ресторан «Океан», букмекерская контора и стриптиз бар «Zажигалка»
О пострадавших не сообщается.
Ранее, 28 апреля штормовой ветер в Барнауле валил деревья и сносил металлоконструкции. Об этом жители города сообщали в соцсетях.
Похожие записи:
Алтапресс: В Алтайском крае за сутки скончались семь человек с коронавирусом
За последние сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 74 человека. 72 пациента закрыли больничные. Семь человек скончались. Об этом 2 мая сообщает краевой оперштаб....
Алтапресс: В Барнауле сбили мотоциклиста. На месте скорая, толпа очевидцев и МЧС
В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный автомобиль Toyota RAV4 сбил мотоциклиста. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Barnaul 22. Авария на Новосиликатном. Марина...
Алтапресс: Барнаульцев возмутили барнаульцы, которые мусорят у озера Пионерское
Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на мусор, который некоторые отдыхающие оставляют после себя у озера Пионерское. Удручающие снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22....
Алтапресс: Гидроцирк и сбитень с губернатором: как на Алтае открывали турсезон
1 мая на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» прошел праздник «Цветение маральника». На открытие летнего туристического сезона съехались тысячи жителей Алтайского края и других регионов....
Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий
9 мая в день 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле не будут проводить праздничный салют, но зато покажут прямое включение президента России. Администрация города...
Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи
В администрации Барнаула рассказали, как изменили проект благоустройства Мизюлинской рощи, пообщавшись с горожанами. Собаки, гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией...