ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле

Горняк22
16 часов Ago

1 мая на Красноармейском проспекте в Барнауле ветер сорвал металлический профнастил с крыши офисного здания. Видео о том, как это случилось, опубликовал телеканал «Катунь24».

Красноармейский проспект, 73а. "Катунь 24"

Как сообщает издание, часть покрытия сорвало с крыши трехэтажного «офисника» по адресу Красноармейский, 73а.

В здании располагается магазин морепродуктов и рыбный ресторан «Океан», букмекерская контора и стриптиз бар «Zажигалка»

О пострадавших не сообщается.

Ранее, 28 апреля штормовой ветер в Барнауле валил деревья и сносил металлоконструкции. Об этом жители города сообщали в соцсетях.

Алтапресс

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