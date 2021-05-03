ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае за сутки скончались семь человек с коронавирусом

Горняк22
16 часов Ago

За последние сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 74 человека. 72 пациента закрыли больничные. Семь человек скончались. Об этом 2 мая сообщает краевой оперштаб.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 805 человек и 204 человека с вирусной пневмонией. В резерве на данный момент 597 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 815 человек. Выздоровели всего 44 732 человека.

Умерли 2 980 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 21, Бийск — 9, Рубцовск — 7,
  • Бийский район — 5, Павловский, Смоленский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Родинский, Табунский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Целинный, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении самого острого этапа пандемии.

Алтапресс

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