Алтапресс: В Алтайском крае за сутки скончались семь человек с коронавирусом
За последние сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 74 человека. 72 пациента закрыли больничные. Семь человек скончались. Об этом 2 мая сообщает краевой оперштаб.
Масочный режим. Коронавирус. СС0
В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 805 человек и 204 человека с вирусной пневмонией. В резерве на данный момент 597 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 815 человек. Выздоровели всего 44 732 человека.
Умерли 2 980 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 21, Бийск — 9, Рубцовск — 7,
- Бийский район — 5, Павловский, Смоленский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Славгород, Родинский, Табунский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Целинный, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении самого острого этапа пандемии.