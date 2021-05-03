Алтапресс: В Алтайском крае за сутки скончались семь человек с коронавирусом

За последние сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 74 человека. 72 пациента закрыли больничные. Семь человек скончались. Об этом 2 мая сообщает краевой оперштаб.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 805 человек и 204 человека с вирусной пневмонией. В резерве на данный момент 597 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 815 человек. Выздоровели всего 44 732 человека.

Умерли 2 980 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

Барнаул — 21 , Бийск — 9 , Рубцовск — 7,

Бийск — 9 Рубцовск — 7, Бийский район — 5 , Павловский , Смоленский районы — по 4 заболевших,

Павловский Смоленский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби , Славгород , Родинский , Табунский , Третьяковский районы — по 2 заболевших,

Славгород Родинский Табунский Третьяковский районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Заринск , Новоалтайск , Благовещенский , Волчихинский , Зональный , Каменский , Ключевской , Крутихинский , Локтевский , Михайловский , Ребрихинский , Целинный , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении самого острого этапа пандемии.

Алтапресс