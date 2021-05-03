ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле сбили мотоциклиста. На месте скорая, толпа очевидцев и МЧС

Горняк22
16 часов Ago

В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный автомобиль Toyota RAV4 сбил мотоциклиста. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Barnaul 22.

Авария на Новосиликатном. Марина Юрьевна в Barnaul 22

На месте ДТП работает бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Вокруг собралась толпа очевидцев.

Сообщается, что мотоциклист жив. Подробности аварии уточняются.

В апреле в Новокузнецке женщина-водитель догнала и намеренно сбила мотоциклиста с пассажиром.

Алтапресс

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