Алтапресс: В Барнауле сбили мотоциклиста. На месте скорая, толпа очевидцев и МЧС

В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный автомобиль Toyota RAV4 сбил мотоциклиста. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Barnaul 22.

Авария на Новосиликатном. Марина Юрьевна в Barnaul 22

На месте ДТП работает бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Вокруг собралась толпа очевидцев.

Сообщается, что мотоциклист жив. Подробности аварии уточняются.

В апреле в Новокузнецке женщина-водитель догнала и намеренно сбила мотоциклиста с пассажиром.

Алтапресс