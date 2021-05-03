Алтапресс: В Барнауле сбили мотоциклиста. На месте скорая, толпа очевидцев и МЧС
В Барнауле в микрорайоне Новосиликатный автомобиль Toyota RAV4 сбил мотоциклиста. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Barnaul 22.
Авария на Новосиликатном. Марина Юрьевна в Barnaul 22
На месте ДТП работает бригада скорой помощи, полиция и спасатели. Вокруг собралась толпа очевидцев.
Сообщается, что мотоциклист жив. Подробности аварии уточняются.
В апреле в Новокузнецке женщина-водитель догнала и намеренно сбила мотоциклиста с пассажиром.