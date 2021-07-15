ГОРНЯК22 15.07.2021
Барнаул

Алтапресс: По факту покрытой тайной рубки молодых яблонь в Барнауле завели уголовное дело

Горняк22
10 часов Ago

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) по факту обрезки 15 яблонь в сквере у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на пр. Строителей в Барнауле. Об этом сообщил «Банкфакс».

Деревья на пр. Строителей в Барнауле. Александр Деринг

Подозреваемых до сих пор не нашли. Им грозит максимум лишение свободы до двух лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

В мае якобы неизвестные лица обрезали 15 молодых деревьев в сквере. Тогда сообщалось, что администрация Железнодорожного района направила запрос в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Позже оказалось, что заявления в полицию не поступало.

Как уже писал altapress.ru, в сквере спилили еще несколько деревьев — кленов. Эта рубка была согласована, так как клены якобы были аварийными.

Работы выполняли сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» по муниципальному заданию, подтвердили в мэрии.

Одна из жительниц Барнаула заметила, что люди были в той же рабочей форме, что и те, кто обрезал яблони.

Алтапресс

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