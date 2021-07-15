Алтапресс: Продконтроль. Как мы искали первые грибы на барнаульских базарчиках и удивлялись ценам

Обычно грибной сезон в нашем крае начинается в конце июля — начале августа: когда погода теплая, дожди идут чаще. В этом году все сложилось немного по другому из-за жары: раньше спеет ягода, на садовых участках пошли огурцы, люди уже потихоньку готовятся собирать помидоры. Только грибы так просто на грядке в июле не соберешь, разве что пойдешь в магазин за вешенками или шампиньонами, от которых ни вкуса, ни аромата особо нет. Зато грибники — уже на базарчиках с самого утра. Сидят и перебирают белые грибы.

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля. Дарья Беркетова, ИД "Алтапресс"

В рамках рубрики «Продконтроль» мы решили провести вас по местным грибницам и рассказать, где можно купить и за какие деньги белый гриб в Барнауле.

Отправной точкой стал рынок на Черемушках. Торговля здесь живет своей жизнью: бабушки поднимают сотенки на ягоде, приторговывают зеленью да и вообще всем, чем придется. На весь рынок — один грибник, складывающий белый по тарелочкам. Самая маленькая — за 200 рублей, средняя — 250 и большая — 300. Грибы свежие и ароматные. Эх, на супчик бы — в самый раз!

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля. Дарья Беркетова, ИД «Алтапресс»

Едем дальше. Торговая точка на площади Спартака — как всегда цветет, но не грибами, а ягодами. Поэтому движемся в сторону Старого базара и… снова пусто. Грибы хоть и пошли, только неуловимы. Надо знать, куда идти. Нам подсказывают, куда нужно быстрее поехать.

Продолжаем охоту за грибами, скрытыми на рынках Барнаула — Новый рынок. А вот здесь есть улов! Среди торговой суеты сидит мужчина, грибы перебирает. Опять белые. На вопрос о цене отвечает:

— 350 рублей за килограмм.

— А за вот это майонезное ведерко?

— А за него 200.

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля. Дарья Беркетова, ИД «Алтапресс»

Ценники пока примерно одинаковые и вполне приемлемые. Хотя на Черемушках — на 50 рублей дешевле.

Последним в списке оказался Крытый рынок, на который часто приезжают выгадать что-нибудь подешевле. Расспросы местных торговцев дали понять, что сюда приходят бабушка с дедушкой и продают-таки белые грибы.

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля. Дарья Беркетова, ИД «Алтапресс»

Но сколько мы не пытались подловить продавцов за торговлей — все в пустую. Их нет. Так что история умалчивает, когда продается лесное лакомство под покровом Крытого рынка.

Текст и фото — Беркетова Дарья

Алтапресс