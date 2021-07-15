Алтапресс: «Богдан, тащи!»: как «Динамо-Барнаул» валидольно начало новый для себя сезон

14 июля футбольный клуб «Динамо-Барнаул» кубковым матчем с «Новосибирском» начал сезон 2021−2022 годов. Соперник хоть и считался фаворитом, но целостной игры не показал, пожаловавшись потом на качество местного поля. Как прошла эта напряженная игра — в репортаже altaspress.ru.

кубковый матч "Динамо-Барнаул" — "Новосибирск". 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

Что предшествовало игре

Нынешний сезон для барнаульской команды во истину необычный: во-первых, клуб неожиданно оказался в Футбольной национальной лиге, да к тому же в серьезной компании. Дивизион, где теперь будут играть барнаульцы, усилился амбициозными и настроенными на повышение в классе соперниками. Игры предстоят принципиальные.

Сам старт сезона оказался сдвинут почти на месяц. Если раньше команды начинали кубковые баталии в начале августа, то в этот раз уже в середине июля. Нам в этом отношении даже повезло — в составе «Динамо» изменений практически не было.

Покинули барнаульскую команду лишь два молодых игрока. Зато пришел опытный — Антон Кобялко, поигравший за команды Российской премьер лиги и ФНЛ на днях подписал контракт с «Динамо».

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

«Новосибирск» оказался в менее выигрышному положении. Из состава прошлого сезона в команде осталось лишь четыре человека, остальные — новички. Собирал их новый тренер команды Павел Могилевский в спешке по всей России.

Увидели игроки друг друга всего две недели назад, не успев нормально потренироваться. Сыгранности им как раз и не хватило.

Как проходит матч

«Динамо-Барнаул» с первых минут выглядело предпочтительнее. Пару неплохих моментов было у нападающего Владимира Завьялова, но мяч все пролетал мимо ворот. Зато в своих воротах он как раз и оказался.

Неудачно сыграл в штрафной молодой защитник Антон Петухов. Рикошет — и вот он такой обидный автогол. Новосибирцы тут же приободрились, ожились и какое-то время были явно активнее. Пока Владимир Завьялов на 21 минуте удачно не принял мяч, качнул защитника и пробил между ног вратарю. Счет вновь стал равным — 1:1.

Второй тайм полностью был за барнаульцами. «Новосибирск» как будто потух, опасных моментов почти не создавал. Зато что творило «Динамо»!

Героем матча мог стать все тот же Завьялов. В конце второго тайма нападающий удачно вышел один на один с вратарем соперников, но обыграть его не сумел. Но даже несмотря на это оставил хорошее впечатление.

Болельщики отмечают: повысившаяся с приходом Антона Кобялко конкуренция пошла заскучавшему Завьялову явно на пользу.

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

Как прошла серия пенальти

По регламенту 1/256 финала Кубка России дополнительное время не предусмотрено. Зрители, видимо об этом не подозревая, после окончания второго тайма начали расходиться на перерыв. Но услышав о предстоящей серии пенальти, тут же развернулись. И явно не пожалели.

Первые удары у обоих соперников оказались голевыми. Барнаулец Максим Полковников, вышедший бить вторым, нервы болельщикам пощекотал. Мяч после его удара попал во внутреннюю часть перекладины и только после этого в ворота. И было это опасно.

Зато как всегда бесподобен оказался вратарь и капитан «Динамо» Богдан Карюкин, удачно угадав траекторию мяча и отбив удар соперников, тем самым повысив шансы своей команды на победу. Под крики зрителей «Богдан, тащи» он же поставил окончательную точку в этом противостоянии, повторив свой подвиг еще раз.

Серия пенальти, как и весь матч, оказались в копилке барнаульцев.

О чем говорили тренеры

На послематчевой пресс-конференции Павел Могилевский начал что-то говорить про качество барнаульского поля и невозможности демонстрировать на нем качественный футбол. Но это было больше похоже на отговорки. Надо признать, в этот вечер «Динамо» было явно сильнее.

Следующий кубковый матч с омским «Иртышом», увы, наша команда проведет на выезде — это плохая новость. Хорошая заключается в том, что, скорее всего, к концу июля выйти на поле в составе своего нового клуба сможет Антон Кобялко, на которого возлагаются большие надежды.

Пока его первый матч откладывается из-за урегулирования международного трансфера. Нападающий последние годы играл в Армении.

кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года. Дмитрий Лямзин

Своей первый матч сезона во второй группе ФНЛ «Динамо-Барнаул» проведет уже 20 июля. Нашим соперником станет вновь возродившаяся команда «Амкар» из Перми.

Алтапресс