Алтапресс: Перед каждым цербера не поставишь. Алтайские чиновники — о новой волне коронавируса, самоконтроле граждан и антиваксерах

Коронавирус всем надоел — но деваться некуда: заболеваемость снова растет, на «скорые» вновь обрушился шквал звонков, а в больницах открывают ковидные отделения. О том, какие меры предпринимают алтайские власти, чтобы лечить заразившихся и остановить распространение инфекции, что обязаны делать ответственные граждане, рассказали журналистам в ходе пресс-конференции 14 июля министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и зам руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. Публикуем главное.

Остановим коронавирус. Pixabay.com

Об ответе на рост инфекции

— Насколько сейчас загружен коечный фонд в ковидных госпиталях Алтайского края? Будут ли разворачиваться новые мощности?

В крае развернуто 4485 коек в 22 госпиталях. Загруженность коечного фонда — 89%. Вопрос о развертывании дополнительных мощностей будет рассматриваться на текущей неделе. На тех территориях, где нагрузка наибольшая, появятся новые ковидные койки, ответил министр здравоохранения.

— Рассматривается ли в Алтайском крае вопрос о приостановке плановой медпомощи?

Этот вопрос пока не обсуждается, заверил министр. Но если заболеваемость будет расти, минздрав, возможно, будет ходатайствовать перед губернатором о приостановке плановой помощи или в ряде муниципалитетов, или в целом в крае.

Это будет обусловлено не только уровнем заболеваемости, а необходимостью привлечения дополнительного медицинского персонала, отвлекаемого от оказания плановой медпомощи», — объяснил глава минздрава.

Вакцинация. zdravalt.ru

— Могут ли сделать вакцинацию обязательной в России и , в частности , в Алтайском крае?

Решение о включении вакцинации в национальный календарь профилактических прививок в обязательном порядке для отдельных категорий работников, возможно, будет принято, сказала Ульяна Калинина. В Алтайском крае такой документ находится на рассмотрении (опять же — для отдельных категорий), но решение не принято.

Дмитрий Попов добавил, что обяжут прививаться представителей тех профессий, которые имеет повышенный риск заразиться и заразить других — они чаще контактируют с людьми. Это, например, медики, работники транспортной сферы, образования и социальных услуг.

Уже не одно десятилетие ряд категорий обязан прививаться по ряду заболеваний исходя из эпидемиологических требований», — напомнил министр.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. zdravalt.ru

О наличии кадров

— Достаточно ли медперсонала в ковидных госпиталях?

В ковидных госпиталях сегодня работает более 7,7 тыс. врачей и среднего медперсонала. Но кадровые проблемы никуда не исчезли.

Нынешним летом потребность в медиках только возросла — ведь оказание плановой помощи не прекращено, профилактические осмотры проводятся, плюс стоит серьезная задача — провести массовую вакцинацию населения. Все это должны сделать все те же люди.

Особенно нужны анестезиологи и реаниматологи и медсестры-анестезистки, работающие в реанимационных отделениях. Чтобы дефицит врачей не ощущался там, где они сегодня особенно нужны, минздрав, по словам его главы, практикует направление медиков. Дмитрий Попов привел пример Бийска — в местный коверный госпиталь еженедельно выезжают специалисты из Барнаула, чтобы помочь коллегам.

Врач в ковидном госпитале. Pixabay.com

— Какова заболеваемость коронавирусной инфекций среди медиков?

Врачи тоже заболевают и во время этой волны распространения пандемии. Но реже, чем раньше. «Если раньше мы фиксировали десятки заболевших медиков в сутки, то 13 июля инфицированы 9 человек», — сказал Дмитрий Попов.

Министр объясняет это тем, что в медицинском сообществе сформирована «иммунная прослойка». Во-первых, многие уже переболели: из 33 тыс. медработников коронавирусную инфекцию перенесли 16 тыс. Во-вторых, вакцинировали: более 12 тыс. получили прививку. В ряде коллективов иммунитет имеют 100% медработников.

Благодаря этому заболеваемость медиков не станет дополнительным фактором дефицита кадров.

«Медсанчасть № 128″ Федерального медико-биологического агентства, Яровое. Так доставляют передачи. Лето, 2021. Altapress.ru

О лекарствах

— Продолжается ли выдача бесплатных медикаментов для тех , кто лечится дома? Пациенты городской поликлиники № 14 жалуются , что лекарства не выдают.

Изначально Алтайский край приобрел более 46 тыс. комплектов, сказал министр. Остаток на 13 июля — порядка 7 тыс. комплектов. Но ситуация может различаться в зависимости от заболеваемости прикрепленного к поликлинике населения.

Мы ситуацию держим на контроле и будем закрывать их потребности, не формируя излишние остатки в одной организации и недостаток в другой», — объяснил министр.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

О вакцинации

— Много ли пациентов , поставивших прививку от коронавируса , заболели этой инфекцией и находятся в стационарах?

По имеющимся в минздраве (вероятно, не полным) сведениям, среди вакцинированных зафиксировано более 1 000 случаев заболевания. Большинство заболели после первой прививки, но есть и те, кто получил две дозы. Это крайне низкий показатель, полагает Дмитрий Попов, с учетом того, что в Алтайском крае привито почти 406 тысяч человек.

При этом вакцинированные, как правило, переносят болезнь легко и с минимальными последствиями. Впрочем, по словам министра, есть отдельные случаи более тяжелого течения.

Но это индивидуальные особенности иммунного ответа после вакцинации — то есть не выработался достаточный иммунитет», — пояснил ситуацию глава минздрава.

Одиночный пикет против обязательной вакцинации. «Инцидент Барнаул».

Об антипрививочниках-антиваксерах

— Планируете ли серьезно бороться с антипрививочниками , которые , будучи носителями , распространителями , не дают угаснуть эпидемии?

В Роспотребнадзоре не будут бороться с антипрививичнками, а намерены убеждать в правильности вакцинации население. «Что мы и делаем совместно с коллегами из минздрава с начала января», — сказала Ульяна Калинина.

По мнению Дмитрия Попова, таковых остается все меньше — люди видят, что происходит, и это главный аргумент. Запись на вакцинацию растет. Врачи из ковидных госпиталей общаются со своими пациентами и слышат от тех, кто находится в тяжелом состоянии: наверное, зря мы не поставили прививку.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru

Об альтернативах «Спутнику V»

— Можно ли в Алтайском крае поставить прививку вакцинами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт»?

Запасы вакцин в регионе имеются, ежедневно вакцинируются 8 тыс человек. В целом, по данным на 13 июля, в край поступило чуть более 461 тыс доз вакцин, но в основном — «Спутник V».

Небольшое количество — чуть более 1,5 тыс — поступило «ЭпиВакКороны» (вакцина новосибирского центра «Вектор») еще в марте, также в небольшом объеме поступил «КовиВак». Информации о сроках поставки вакцины «Спутник лайт» пока нет. Выпускаемые вакцины распределяет федеральный Минздрав.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

О повторной вакцинации

— Можно ли в Алтайском крае вакцинироваться повторно , спустя 6 месяцев после первой вакцинации? Через госуслуги на процедуру не записывают.

Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава России возможность повторной вакцинации имеется. Сложность глава минздрава края видит в том, что количество тех, кто прошел первую вакцинацию, еще недостаточно — надо минимум 60%, и этот показатель будет, скорее всего, увеличен как минимум до 80%.

И все же, как объяснил Дмитрий Попов, на повторную вакцинацию можно записаться через территориальную поликлинику, информация о вашей прививке также будет внесена в федеральный регистр.

Очередь на вакцинацию в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

О толпах в общественных местах

— В ряде поликлиник с положительным тестом на ковид врачи требуют приходить на прием за лекарствами либо открытия больничного. Почему?

Все прежние требования о выдаче препаратов и пребывании людей на дому в случае выявления или подозрения на коронавирус, остаются. Волонтеры помогают развозить препараты, работают колл-центры — надо туда обращаться и препараты будут предоставлены.

Мы сами ежедневно совершаем обзвоны, и видим — они намного лучше работают, чем осенью, есть возможность дозвониться до всех медицинских организаций», — сказал Дмитрий Попов.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

— В начале пандемии всех , кто контактировал с больными коронавирусом , тоже изолировали и брали ПЦР-тест. Теперь же контактным рекомендуют дождаться симптомов и только после этого делать тест. Человек может быть заражен , пусть и бессимптомно , и он посещает общественные места и заражает других. Почему?

По словам Ульяны Калининой, с ноября 2020 года тесты делают тем контактным лицам, у кого есть проявления инфекции. Если тест положительный, диагноз установлен (коронавирус), из больницы поступает извещение в «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Специалисты центра проводят эпидрасследование каждого случая заболевания, устанавливают контакты заболевшего — тот сам перечисляет, с кем общался. И за ними устанавливают медицинское наблюдение.

Есть у человека симптомы или нет — он должен самоизолироваться на 14 дней. Появились симптомы — человек подвергается ПЦР-обследованию. Заболевшего уведомляют, что он должен находиться дома, на самоизоляции (если он не госпитализирован), вместе с теми, кто с ним проживает.

Ульяна Калинина. Altairegion22.ru

Гражданин должен понимать свою меру ответственности и сам его соблюдать и не посещать какие-либо места. Такая схема действует с ноября прошлого года, она актуальна и сегодня», — сказала Ульяна Калинина.

И Дмитрий Попов с ней согласен: «Перед каждым цербера не поставишь, должна играть роль ответственность человека, чтобы он не был источником распространения инфекции».

Полномочиями контроля за режимом самоизоляции наделены органы полиции, Росгвардии и МЧС.

Алтапресс