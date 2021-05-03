Алтапресс: Барнаульцев возмутили барнаульцы, которые мусорят у озера Пионерское

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на мусор, который некоторые отдыхающие оставляют после себя у озера Пионерское. Удручающие снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Мусор у озера Пионерское. Иван Савенков в Barnaul 22.

Запреты МЧС о походах в лес игнорируются, мусор, костровища… Будьте людьми, собираясь на природу, захватить пакеты, соберите мусор! В лучшем случае, постарайтесь не раскидывать отходы жизнедеятельности», — пишет автор фотографий.

В комментариях к публикации жители города возмутились таким «свинством».

Напомним, 24 апреля неравнодушные жители Барнаула дружно провели субботник в Индустриальном районе. Они расчистили территорию между фитнес-клубом «Магис Спорт» и торговым центром «Европа», собрав 71 мешок мусора.

Алтапресс