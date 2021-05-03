ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцев возмутили барнаульцы, которые мусорят у озера Пионерское

Горняк22
16 часов Ago

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на мусор, который некоторые отдыхающие оставляют после себя у озера Пионерское. Удручающие снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Мусор у озера Пионерское. Иван Савенков в Barnaul 22.

Запреты МЧС о походах в лес игнорируются, мусор, костровища… Будьте людьми, собираясь на природу, захватить пакеты, соберите мусор! В лучшем случае, постарайтесь не раскидывать отходы жизнедеятельности», — пишет автор фотографий.

В комментариях к публикации жители города возмутились таким «свинством».

Напомним, 24 апреля неравнодушные жители Барнаула дружно провели субботник в Индустриальном районе. Они расчистили территорию между фитнес-клубом «Магис Спорт» и торговым центром «Европа», собрав 71 мешок мусора.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле

Алтапресс: Ветер сорвал крышу с офисного здания в центре Барнауле

Горняк22
16 часов Ago
1 мая на Красноармейском проспекте в Барнауле ветер сорвал металлический профнастил с крыши офисного здания. Видео о том, как это случилось, опубликовал телеканал «Катунь24». Красноармейский...
Алтапресс: Гидроцирк и сбитень с губернатором: как на Алтае открывали турсезон

Алтапресс: Гидроцирк и сбитень с губернатором: как на Алтае открывали турсезон

Горняк22
16 часов Ago
1 мая на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» прошел праздник «Цветение маральника». На открытие летнего туристического сезона съехались тысячи жителей Алтайского края и других регионов....
Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Горняк22
2 дня Ago
9 мая в день 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле не будут проводить праздничный салют, но зато покажут прямое включение президента России. Администрация города...
Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Горняк22
2 дня Ago
В администрации Барнаула рассказали, как изменили проект благоустройства Мизюлинской рощи, пообщавшись с горожанами. Собаки, гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией...

Читать по теме:

ВТОПЕ: