ГОРНЯК22 04.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Гидроцирк и сбитень с губернатором: как на Алтае открывали турсезон

Горняк22
16 часов Ago

1 мая на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» прошел праздник «Цветение маральника». На открытие летнего туристического сезона съехались тысячи жителей Алтайского края и других регионов.

«Цветение маральника» на Алтае. Ирина Пергаева

О старте летнего туристического сезона гостям праздника объявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил, что государство многое делает для поддержки отрасли туризма, серьезно пострадавшей в прошлом году.

«К тем семи чудесам света, которые мы знаем, Алтайский край может добавить свои: и Малиновое озеро в Благовещенском районе, и сотни лебедей, которые зимуют на незамерзающем озере в Советском районе, и поезд, который идет прямо по озеру в поселке Бурсоль, недалеко от Славгорода, и многие другие достопримечательности», — отметил губернатор.

Гастрономическое разнообразие

На гастрономической площадке гости попробовали блюда кафе, ресторанов, фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.

Константин Михеев,
проект «Алтайское Холмогорье»:

«Мы совместили экстракты трав и традиционную еду. Приготовили кундюпки (маленькие вареники) на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с грибами со сливочным подкопчённым соусом, плов с нутом на майском соке лопуха, люля-кебаб с лопухом, колбаски с алтайскими травами и пихтовый напиток. Туристы оценили блины на крапивном тесте. Гости съели 250 литров плова с лопухом, пять сотен блинов, две сотни люля-кебаб. Мы не успевали раздавать!».

«Цветение маральника» на Алтае.1 «Цветение маральника» на Алтае. Ирина Пергаева

Повара «Горной аптеки» приготовили уникальный ягодный пирог. Рецепт искали в старинных архивах, секреты теста повар никому не передает. Для гостей приготовили целый чан томленых щей на крапиве на хлебной закваске с разварной говядиной и огромное количество пирогов с ягодными и мясными начинками, с картофелем и грибами, с капустой, со щукой. Туристы отведали новинку — купеческий калач с начинкой из семги и судака в сливочном соусе.

Губернатора угостили сбитнем на алтайских травах с медом и ягодами, Виктор Томенко отметил: «Рекомендую всем гостям!».

«Цветение маральника» на Алтае.2 «Цветение маральника» на Алтае. Ирина Пергаева

Агропоселение «Басаргино» угощало туристов кармашками с томленым мясом яка и соусом из козьего сыра, бургерами с мясом марала, охотничьими колбасками из марала.

Андрей Мытник, шеф-повар и основатель кафе урбанистической кухни Urban Grill из Бийска готовил стейки из алтайской мраморной говядины «Дружба» породы Hereford. Для туристов приготовили около 500 бургеров и шашлыки из свинины и индейки.

Трапезная «Разгуляй» от гостиничного комплекса «Золото Алтая» накормила посетителей праздника томленым маралом сливочно-грибном соусе, картофелем по-деревенски и таежным лакомством с алтайским травяным медом, кедром и брусникой.

Развлечения

Как обычно, праздник прошел с выставкой ремесленников, где можно было приобрести сувениры и изделия ручной работы. Для маленьких гостей работала детская площадка с батутами и каруселями. В зоне сельского гостеприимства Солонешенский район представил русскую горницу и провел мастер-классы игры на гармошках и балалайках, а Заринский познакомил с Хозяйкой тайги.

Ещё в одной зоне гостям дали побывать в настоящем доме на колесах и посмотреть на быт. На сцене выступили творческие коллективы.

«Цветение маральника» на Алтае.3 «Цветение маральника» на Алтае. Ирина Пергаева

Праздник завершился зрелищным событием — гидроцирком. Тысячи жителей на берегу озера смотрели синхронные трюки спортсменов на флайбордах. На фоне пиротехнических фонтанов и цветного дыма спортсмены выполняли полеты над водой на высоте до 19 метров.

Алтапресс

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