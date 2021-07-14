Алтапресс: Барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет», работающий до 8 вечера

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсудили туалет в Нагорном парке, который закрывается в то время, когда вокруг собирается наибольшее количество отдыхающих.

Лестница в Нагорном парке. Анна Зайкова

Один из жителей Барнаула отметил, что Нагорный парк — это то место, где в городе можно отдохнуть, но вот «расслабиться» там сложно.

«В парке единственный туалет, который работает до 8 вечера. Гуляли сегодня в 9, народу тьма, люди должны в кусты ходить?» — недоумевает мужчина.

При этом барнаулец назвал слишком пафосным здание-туалет. По его мнению, проще понаставить деревянных сортиров, которые были бы доступны круглосуточно, или расставить биотуалеты.

В комментариях отметили, что «пафосный туалет» — это не общественный туалет, хоть и берут за вход 10 рублей.

«Принадлежит церкви. Могут вообще закрыть. К частнику и государству отношения не имеет», — разъяснили люди, знакомые с ситуацией.

Дали и пару советов тем, кому «приспичит» во время прогулки в Нагорном парке. Если дело совсем безотлагательное, то можно проявить бескультурье и сходить в кусты, а если терпит, то можно сбежать с горы — внизу на набережной есть биотуалеты.

Впрочем, туалет — не единственная проблема на горе. Барнаульцы пожаловались также на отсутствие укрытий от дождя — бежать приходится или в единственную беседку, или в церковь, которой принадлежит отхожее место.

Алтапресс