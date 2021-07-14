Алтапресс: Грозовой шторм с градом и шквалистым ветром обрушится на Алтайский край

Алтайский край днем 14 июля живет в режиме штормового предупреждения — в регионе ожидается сильный ветер, ливни и грозы с градом.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром. СС0

«В Алтайском крае сутки 14 и ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17−22 метров в секунду, при грозах местами шквалы до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +19…+24 градуса, местами по востоку будет до +29 градусов. В Барнауле +26…+28 градусов.

Также в регионе продолжает действовать штормовой прогноз из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс