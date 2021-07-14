Алтапресс: Банда Скосырской. Как братки во главе с красивой брюнеткой грабили богатых барнаульцев в лихие 90-е

В лихие 90-е годы бандитизм был самым обычным явлением во всех городах России. Молодым для понимания: тогда в главной деловой газете страны «Коммерсантъ» практически в каждом номере выходила рубрика «Криминал». Вся полоса отводилась рассказам о том, «кого посадили» и «кого убили». Во главе группировок обычно стояли братки. Однако в Алтайском крае это правило криминального мира было нарушено. Светлана Скосырская сама создала банду, став чуть ли не первой в истории региона предводительницей грабителей.

Пистолет. Оружие. СС0

Рассказать эту историю altapress.ru помогли ученый-криминалист Любовь Кирюшина и сотрудник прокуратуры Александр Коновалов.

Кондитер и продавец

Светлана Скосырская родилась в 1962 году в Новоалтайске. Ее семью нельзя назвать законопослушной. Отец не единожды отбывал наказания за решеточкой. Умер он тоже в тюрьме, когда маленькой Свете было семь лет.

В юности Светлана не ставила себе заоблачных целей. Она окончила 8 классов и пошла дальше учиться в ПТУ на кондитера. Потом работала продавцом в магазинах. Однако по отношению к покупателям отличалась не доброжелательностью, а, напротив, — агрессией. Могла оскорбить кого угодно в любой момент. Про себя говорила: «Могу выкрутиться из любой ситуации».

Конфликт, ссора. pixabay.com

Замуж Света вышло рано, что неудивительно. Ведь на контрасте с грубым поведением, внешне она была очень симпатичной брюнеткой. В браке родила троих детей, но семейная жизнь счастья не принесла — помешало взаимное рукоприкладство. Правило жизни — «дерутся, значит любят друг друга» — не сработало.

С чего все началось

От второго супруга Светлана получила ту фамилию, по которой стала известной — Скосырская. Ее очередной избранник Николай около 7 лет пробыл в местах заключения. Вернувшись на свободу, работать не спешил. Саму Светлану труд продавца тоже не устраивал. Но жить в достатке хотели оба.

Первый «источник роскоши» пара быстро нашла. В качестве жертвы выбрали молодую девушку Наталью из обеспеченной семьи. Среди знакомых Скосырских она отличалась любовью к ювелирным украшениям.

Обманом Светлана заманила жертву к себе домой и подмешала в напиток гостьи снотворное. С уснувшей Натальи сняли два перстня, серьги, две цепочки. В какой-то момент девушка проснулась. Тогда Николай избил ее молотком. Едва живую пострадавшую вынесли на улицу и бросили умирать.

Молоток. СС0

Прохожие вызвали скорую. Около трех недель Наталья провела в больнице, но в итоге скончалась, так и не очнувшись. Преступников поймали в городе Называевск Омской области, когда они попытались сбыть полученные драгоценности. Николая Скосырского приговорили к 4,5 годам заключения за укрывательство. А за Светлану, у которой трое несовершеннолетних детей, вступилась младшая сестра — Нина. Она взяла вину на себя и отправилась в колонию, а Света осталась дома с тремя детьми.

Мужчина как средство преступления

Одиночество — сволочь. В 1995 году в дверь квартиры Светланы на ул. Георгия Исакова постучал Вячеслав Никитенков — тюремный приятель Скосырского, которого тот попросил приютить. Сидел Никитенков за разные имущественные преступления.

Временно одинокая женщина не отказала «страннику» в крыше над головой. Сначала он стал соседом, а постепенно — и гражданским мужем.

Новый сожитель трудолюбием также не отличался. В обвинительном заключении о нем говорится: «…намерений заниматься общественно-полезным трудом после освобождения из мест лишения свободы не имел».

Тюрьма. Анна Зайкова.

Зато намерений создать банду для получения шальных денег хватало с лихвой. Набирать штат преступников решили из числа своих знакомых, которых было предостаточно.

Объявляется набор в банду

Сначала 34-летняя Светлана отправилась в Заринск. Первыми участниками банды стали Маношкин и Каркавин, у которых имелись охотничьи ружья. Затем к группе присоединился Клименков — из Топчихи. Его, ярого фаната единоборств, Скосырская бесплатно устроила в секцию.

Вообще, эта дама любила парней коренастых, крепкого телосложения, в хорошей физической форме. Поэтому некоторых подчиненных присматривала прямо в спортивной секции, куда водила собственных детей.

К любому из 29 членов своей «свиты», каждому из которых было от 19 до 40 лет (а иногда и вовсе привлекались несовершеннолетние), женщина находила подход. Кого-то припугнула, кого-то приютила, а потом требовала платы за помощь в виде грабежей.

Удар, кулак. СС0

В обвинительном заключении правоохранители также пишут, что к участию в криминальных делах Скосырская привлекла в том числе своих родных:

«Являясь лицом со стойкой антисоциальной направленностью, преступной психологией, Скосырская не только втянула своих племянников в совершение преступлений особой тяжести, но и воспитывала своих детей в традициях преступного мира», говорилось в материалах.

Например, свою племянницу Надежду Шадрину Светлана осуждала за занятие проституцией, а свою деятельность считала более выгодной: «На меня работают, а я командую».

Жертвы из блокнота

С кого рвать деньги и драгоценности, тоже было понятно — с состоятельных жителей Алтайского края. Банда их находила повсюду — в Барнауле, Новоалтайске, Бийске. Никакого труда с поисками не было — грабили зачастую знакомых знакомых.

Ювелирные украшения. pixabay.com.

Любовь Кирюшина,

ученый-криминалист:

В 90% случаев Скосырская знала потерпевших. А с кем-то и вовсе была знакома лично. Но, несмотря на это, она очень скрупулезно подходила к подготовке. Наблюдала за нужной семьей. Подбирала время, когда никого не будет дома. Подготавливала оружие, шила маски, искала транспорт. Причем, она сама, чаще всего, не участвовала в ограблениях, а только организовывала их. Поэтому никто из тех, кто ее знал, и подумать не мог, что эта женщина как-то причастна к преступлениям.

В поиске жертв помогло знакомство Светланы с Ларисой Барсуковой, бывшей успешной челночницей. У нее была толстая записная книжка с номерами и адресами успешных коммерсантов. Этот блокнот Скосырская украла у своей знакомой.

Порадовать мамочку

Первое ограбление банда совершила 16 января 1996 года — нападение на квартиру приятеля Клименкова, одного из участников группировки. Светлана все организовала, подготовила и ждала подчиненных в машине. Ее сожитель Никитенков руководил братками. Другие роли тоже были распределены: кто взламывает дверь, кто обыскивает дом и т.д.

Схема сработала. И дальше грабежи стали совершаться почти каждый день, будто по графику. Брали все ценные в то время вещи: видео-, аудиомагнитофоны, золотые украшения, хрусталь, меховые шапки, шубы. Суммы награбленного во время каждого эпизода составляли десятки миллионов тогдашних рублей.

Нападение с ножом. igraportal.net

Нападения, которые начальница считала особенно успешными, пышно отмечались в ресторанах. Тех, кто порадовал «мамочку» хвалили и словесно, и материально. Наркотики в банде тоже имели место.

Делила награбленное Скосырская на свое усмотрение. Разумеется, не все подчиненные были согласны с ее решениями. А на тех, кто, по мнению женщины, «плохо потрудился», она давила морально: «Ты ничего не делаешь, а получаешь как все».

Между собой бандиты говорили: «Ей надо было мужиком родиться».

Система дала сбой

Преступная группировка Светланы Скосырской прославилась не столько масштабами награбленного, сколько своей жесткостью.

Пострадавшим вставляли кляпы в рты, избивали всем, что попадется под руку, пытали, кололи ножами и вязальными спицами.

Связать. Похищение. Цепь. СС0

Однажды пятилетнюю девочку душили подушкой прямо при родителях.

Как правило, приказы зверствовать отдавала сама начальница: «Ты его аккуратно, ногой по голове». Случайным свидетелям преступлений тоже угрожали расправой.

Любовь Кирюшина вспоминает: «Выглянула бабушка на лестничную площадку, поняла, что соседей грабят. А бандиты ее заметили и говорят: «Закрылась в квартире и не выглядываешь, а то и тебе достанется». Похожим образом пугали детей, которые могли заметить разбой: «Пошли отсюда, мы из милиции!».

Но в какой-то момент самоуверенность начала подводить преступников.

Наручники. СС0

Любовь Кирюшина,

ученый-криминалист:

Постепенно они просто опьянели от безнаказанности. Как будто специально оставляли следы своего пребывания в квартире. Если на кухонном столе остались продукты, могли их схватить, надкусить, бросить. Позже следы зубов на яблоках и шоколаде послужили хорошими уликами для следствия. Вдобавок к отпечаткам пальцев.

Финал всегда один и тот же

Последний разбой банда совершила 21 октября 1996 года. В этот раз Скосырская «бомбила» квартиру сожительницы своего бывшего подчиненного. Эта женщина давно знала Светлану и не могла ничего заподозрить. Причем жертва в тот момент была беременна — ей выстрелили в голову и живот. Затем сняли драгоценности, забрали деньги и ушли.

Раскрыть это дело блюстителям правопорядка было непросто: группировка большая, а по уликам сложно было предположить, что в каждом из 34 эпизодов речь идет об одних и тех же нарушителях. Но, сопоставив все факты, имена и фамилии, следователи поняли, что ниточки ведут к Светлане.

Следствие длилось 8 месяцев. За это время сотрудники правоохранительных органов провели 1,2 тыс. допросов обвиняемых, свидетелей и потерпевших, 80 обысков, 140 экспертиз. Один из сообщников Скосырской вовсе не дождался суда и покончил с собой.

Женщина в наручниках. СС0

Сама Скосырская вину не признавала, перекладывала ответственность на своего гражданского супруга, которого еще раньше посадили на несколько лет за кражу ковров.

Светлану Скосырскую приговорили к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. Услышав приговор, она усмехнулась — слишком мягким показался вердикт. Все остальные получили разные сроки, до 12 лет.

Алтапресс