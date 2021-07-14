Алтапресс: Барнаульский инвестор рассказал, как преобразится «здание-франкенштейн» рядом с парком «Изумрудный»
Недострой на пр. Комсомольский, 128-а в Барнауле долгое время «ходил по рукам». В прошлом году его приобрел барнаульский застройщик. Инвестор намерен реконструировать «здание-франкенштейн» и превратить его в место притяжения для горожан. О том, как будет реализовываться необычный проект, с какими трудностями придется столкнуться и как к будущему объекту относятся общественники — altapress.ru рассказал новый владелец здания — Андрей Кутулуцкий.
Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.
Три этажа с лифтом
Планируется, что вместо старого недостроя встанет красивое трехэтажное здание, вписанное в антураж зеленого соседа — парка «Изумрудного». Это будет многофункциональный спортивно-досуговый центр с кофейней, спортзалами и бассейнами. Для маломобильных групп граждан здесь будет предусмотрен удобный лиф.
Парк «Изумрудный». Олег Богданов
«Я планирую построить объект так, чтобы он не конфликтовал с общей тенденцией благоустройства „Изумрудного“ и приближал посетителей к природе. Думаю, тот эскизный проект, который одобрило градсовет, неплохо подходит для реализации идеи», — рассказал Андрей Кутулуцкий.
Дерево во всю стену
Одной из изюминок будущего здания станет его фасад. В его отделке будет использованы природные тона — темное и светлое дерево. Все это украсит витражное стекло зеленого цвета с металлическими элементами, визуально напоминающими ветви дерева. Они будут оплетать наружную стену лицевой стороны здания и визуально отсылать к природе и парку «Изумрудный».
Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.
«Мне кажется, фасад получился интересный. Возможно, если бы мы строили с ноля, вышло бы по-другому, но мы сделали все возможное в рамках условий, в которых работаем сейчас, чтобы здание вписалось в соседнюю парковую территорию», — подчеркнул застройщик.
Бизнесмен добавил, что визуально «зеленую» идею призван поддержать не только фасад, но и благоустройство территории. Здесь будет много зелени, лавочки, а также веранда для летнего кафе и выход в парк. На границе частного участка и самого «Изумрудного» (перед прудом) построят красивый фонтан. Его проект еще не разработали.
Фонтан, как красивый акцент
Кстати, Андрей Кутулуцкий признался, что ему самому нравятся фонтаны, поэтому он старается встроить эти объекты в каждый свой проект, украшая таким образом окружающее пространство.
Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова
«Для того, чтобы выдержать стилистику и видовое наполнение, мы наладили диалог с руководством парка „Юбилейный“ и Общественным советом парка. Когда дело дойдет до благоустройства, будем совместно решать, какие зеленые насаждения подойдут для нашей территории, чтобы она не выпадала из общей концепции», — рассказал бизнесмен.
Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.
Вход и выход в здание спортивно-досугового центра будет сквозным. Посетители смогут выйти из здания как на на улицу (со стороны пр. Калинина), так и на территорию «Юбилейного».
«Так у гостей появится возможность разнообразить свой досуг. Например, посетив спортивную секцию, сходить в кафе или прогуляться по парку, отдохнуть возле фонтана», — отметил Кутулуцкий.
Что еще возводит застройщик
Сейчас предприниматель совместно с партнерами достраивает бизнес-центр «Крылья» на ул. Взлетная (между фитнес-клубом «Магис Спорт» и бизнес-центром «Глобус»).
Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.
Возведением БЦ занимается компания «Купол-Строй». Объект близится к завершению. Его фасад украсят большие витражные окна со створочной системой и красивая подсветка. Кроме того, проект предполагает закладку аллей, зеленых зон, фонтанного комплекса с купелью.
Работы уже ведутся
Возвращаясь к описанию проекта здания у парка «Изумрудный», Кутулуцкий отметил, что с декабря прошлого года (согласно разрешению на строительство) на объекте уже ведутся подготовительные работы. Строители уже демонтировали часть старых и ненужных строений. В общей сложности планируется разобрать от 50% до 60% мешающих конструкций.
«В конечном итоге, останутся просторные площади, которые уже можно будет адаптировать для нужд будущего здания», — заметил он.
На месте недостроя у парка «Изумрудный» появится спортивно-досуговый центр с бассейнами и кафе. altapress.ru.
Кроме того, рабочие убирают и строения, разместившиеся вокруг недостроя. Освободившееся место оборудуют в том числе под парковку. Еще одна будет оборудована у въезда в парк со стороны Пожарной части.
К слову, о том, сколько денег уйдет на проект, застройщику говорить пока сложно. Известно лишь, что сумма будет не меньше 100 млн рублей. Но в условиях нестабильности цен на стройматериалы, точно спрогнозировать будущие затраты пока не получается, как и давать оценку срокам сдачи готового объекта.
Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова
«В идеале, зимой мы бы хотели уже перейти в внутренней отделке. Получится ли это, пока с уверенностью говорить сложно», — резюмировал Кутулуцкий.