ГОРНЯК22 13.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Минобороны объяснило, почему военные часто перекрывают дороги на Алтае

Горняк22
11 часов Ago

В рамках тактических занятий на маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки подвижного ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского и Тагильского соединений, сообщает ТК «Звезда».

Военная техника. Ракетные войска. mil.ru

Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции с маршем протяженностью до 100 километров.

Также тренируют смену полевых позиций, маскировку, охрану и оборону.

«Для противодиверсионных формирований ставятся задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием противодиверсионных машин „Тайфун-М“, оснащенных БПЛА», — рассказали в Минобороны.

Накануне ракетчики успешно выполнили задание «по преодолению условно-зараженного радиацией участка местности».

«После вывода техники из данной территории, подразделения РХБЗ провели обработку ракетного комплекса с применением АРС-14КМ», — отметили в военном ведомстве.

Подобные занятия проводятся круглосуточно и позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, а также — слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Всего в тактических занятиях в Свердловской области и Алтайском крае задействовано около 2000 военнослужащих и более 200 единиц техники.

Алтапресс

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