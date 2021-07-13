Алтапресс: На третьей волне. Пустят ли жителей Алтайского края на спортивные соревнования и в фитнес-центры

Олимпиады сельских спортсменов Алтая и малых городов, которые должны были пройти в Мамонтово и Заринске, из-за COVID-19 вновь перенесены на неопределенный срок. Об этом 12 июля в ходе пресс-конференции рассказал профильным министр Алексей Перфильев. Что еще серьезно изменится с введением новых ограничений — в разборе altapress.ru.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин 1 Когда ждать олимпиады на Алтае?

На этот вопрос у министерства спорта пока ответов нет. Вероятнее всего, олимпиады среди сел и малых городов перекочуют на следующий год. Таким образом, за последние десятилетия это будет самая длительная пауза в их проведении.

При этом вложения в инфраструктуру, которые делались под олимпиады, никто отменять не будет. По словам Алексея Перфильева, на реконструкцию спортобъектов в райцентре Родино, который по идее должен был провести олимпиаду в 2022 году, предусмотрено 80 млн рублей.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко. 2 Что будет с другими соревнованиями?

На сегодняшний день ситуация такова: проводить в Алтайском крае можно соревнования с числом участников менее 50 человек. Заполняемость стадиона или зала при этом не может превышать 50%. Все остальное — более массовое и помпезное — теперь под запретом.

Первыми действующие ограничения почувствуют на себе футболисты. Барнаульское «Динамо» уже 14 июля домашним матчем начнет свое выступление в Кубке России по футболу при ограниченном в половину количестве зрителей. Рассаживать их будут через одного. Маска на стадионе обязательна.

3 Что со спортсменами?

По словам Алексея Перфильева, доля привитых людей, причастных к алтайскому спорту составляет 41%.

«Показатель не высокий. Целевым индикатором по стране является 60%», — отметил министр.

На сегодняшний день прошли вакцинацию алтайские хоккеисты, баскетболисты и ряд других спортсменов. У футболистов, вот-вот начинающих сезон, обязательного пункта по этому поводу в регламенте нет. Пока они будут регулярно проходить ПЦР-тестирование.

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин 4 Что будет с тренировками?

Несмотря на действующие ограничения, тренировочный процесс в спортивных школах останавливаться не станут. Проводить его будут с осторожностью и всеми мерами предосторожности.

5 Будут ли пускать в тренажерные залы?

По ним теперь тоже действуют ограничения. Заполняемость фитнес-центров и тренажерных залов не должна превышать 50% от максимально допустимой. Продлятся эти ограничения до того момента, пока заболеваемость коронавирусом не начнет снижаться.

Алтапресс