Алтапресс: Грозовой фронт накроет Алтайский край в начале рабочей недели

В понедельник, 12 июля, в Алтайском крае пройдут очень сильные ливневые дожди, местами грозами.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния. CC0

По данным синоптиков, в некоторых районах Алтайского края 12 июля возможен град. Скорость ветра вырастет до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в Барнауле утром составит +17… +20 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Но дожди в краевой столице тоже в понедельник ожидаются.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что при грозе и усилении ветра необходимо на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, не прятаться около стен домов.

Также в такой день лучше воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Не забудьте дома закрыть все окна.

Алтапресс