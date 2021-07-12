ГОРНЯК22 12.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцы вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации

Горняк22
8 часов Ago

Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле на площади Свободы. В «Инциденте Барнаул» опубликовали несколько фотографий.

Одиночный пикет против обязательной вакцинации. "Инцидент Барнаул".

Барнаульцы вышли на одиночные демонстрации после того, как мэрия отозвала разрешение на пикет из-за новых коронавирусных ограничений.

Общественники заявили, что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной.

«Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то», — так они аргументировали свою позицию.

Участники отметили, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто решил поставить прививку, и лучше информировать людей о всем, что касается вакцины.

Алтапресс

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