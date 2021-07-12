Алтапресс: ОНФ: в общественном транспорте Барнаула и Бийска душно и опасно находиться

Алтайское региональное отделение ОНФ предложило краевому минтрансу решить вопрос об установке рециркуляторов воздуха в салонах общественного транспорта двух крупнейших городов Алтая.

Автобус в Барнауле. busphoto.ru

В ОНФ отмечают, что во время второй волны коронавируса уже обращались в правительсвто Алтайского края и мэрию Барнаула с аналогичной просьбой. Но, судя по всему, обращение «Народного фронта» чиновники проигнорировали.

«Системное решение вопроса обеззараживания воздуха в общественных пространствах с массовым пребыванием людей откладывать нельзя. В целях реализации мер профилактики и контроля возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 решения должны приниматься на перспективу, с пониманием того, что на 100 процентов вирус из нашей жизни еще долго не уйдет», — отметили в ОНФ.

Поэтому, к примеру, в Барнауле закупить рециркуляторы воздуха должны частные автоперевозчики и мэрия для МУП «Горэлектротранс».

Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк. Анна Зайкова.

Впрочем, свежий воздух в общественном транспорте Барнаула — это вообще редкость. Ни один автобус большой вместимость не оборудован кондиционером.

«С учетом роста заболеваемости населения, особенно по Барнаулу, необходимо рассмотреть все варианты усиления мер профилактики и предупреждения распространения инфекции, в том числе и установку систем очистки воздуха. К тому же производство этих приборов уже фактически налажено в нашем крае», — отметил Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ.

Напомним: 10 июля в Алтайском крае было выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом (85 — в Барнауле), скончались 15 человек. Очевидно, что в крае поднимается третья волна COVID-19.

Алтапресс