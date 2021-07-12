ГОРНЯК22 12.07.2021
Барнаул

Алтапресс: ОНФ: в общественном транспорте Барнаула и Бийска душно и опасно находиться

Горняк22
8 часов Ago

Алтайское региональное отделение ОНФ предложило краевому минтрансу решить вопрос об установке рециркуляторов воздуха в салонах общественного транспорта двух крупнейших городов Алтая.

Автобус в Барнауле. busphoto.ru

В ОНФ отмечают, что во время второй волны коронавируса уже обращались в правительсвто Алтайского края и мэрию Барнаула с аналогичной просьбой. Но, судя по всему, обращение «Народного фронта» чиновники проигнорировали.

«Системное решение вопроса обеззараживания воздуха в общественных пространствах с массовым пребыванием людей откладывать нельзя. В целях реализации мер профилактики и контроля возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 решения должны приниматься на перспективу, с пониманием того, что на 100 процентов вирус из нашей жизни еще долго не уйдет», — отметили в ОНФ.

Поэтому, к примеру, в Барнауле закупить рециркуляторы воздуха должны частные автоперевозчики и мэрия для МУП «Горэлектротранс».

Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк.1 Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк. Анна Зайкова.

Впрочем, свежий воздух в общественном транспорте Барнаула — это вообще редкость. Ни один автобус большой вместимость не оборудован кондиционером.

«С учетом роста заболеваемости населения, особенно по Барнаулу, необходимо рассмотреть все варианты усиления мер профилактики и предупреждения распространения инфекции, в том числе и установку систем очистки воздуха. К тому же производство этих приборов уже фактически налажено в нашем крае», — отметил Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ.

Напомним: 10 июля в Алтайском крае было выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом (85 — в Барнауле), скончались 15 человек. Очевидно, что в крае поднимается третья волна COVID-19.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле решили навести чистоту с помощью должников по алиментам

Алтапресс: В Барнауле решили навести чистоту с помощью должников по алиментам

Горняк22
8 часов Ago
Федеральная служба судебных приставов и мэрия Барнаула продолжают совместными усилиями решать свои проблемы. Приставы заставляют работать должников по алиментам, а городские чиновники получают...
Алтапресс: Грозовой фронт накроет Алтайский край в начале рабочей недели

Алтапресс: Грозовой фронт накроет Алтайский край в начале рабочей недели

Горняк22
8 часов Ago
В понедельник, 12 июля, в Алтайском крае пройдут очень сильные ливневые дожди, местами грозами. Гроза. Штормовое предупреждение. Молния. CC0 По данным синоптиков, в некоторых районах...
Алтапресс: Барнаульцы вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации

Алтапресс: Барнаульцы вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации

Горняк22
8 часов Ago
Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле на площади Свободы. В «Инциденте Барнаул» опубликовали несколько фотографий. Одиночный пикет против...
Алтапресс: От карантина, ПЦР и других напастей. В каких странах и как вакцина облегчает въезд туристам

Алтапресс: От карантина, ПЦР и других напастей. В каких странах и как вакцина облегчает въезд туристам

Горняк22
8 часов Ago
Раз уж запустилась на всей планете массовая вакцинация от коронавируса, altapress.ru расскажет, в каких странах и как прививка может облегчить жизнь туристам. Море. Лето. Пляж....
Алтапресс: Обещанного три года ждут. В крае назревает еще один скандал с бизнесменом и депутатом «Единой России»

Алтапресс: Обещанного три года ждут. В крае назревает еще один скандал с бизнесменом и депутатом «Единой России»

Горняк22
8 часов Ago
Предприниматель и депутат АКЗС от партии «Единая Россия» Максим Кочев задолжал ряду барнаульских подрядных организаций за работы по достройке ЖК «Демидов Парк» немалые деньги. Об этом...
Алтапресс: Два человека погибли при пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

Алтапресс: Два человека погибли при пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
Рано утром 9 июля в Барнауле произошел пожар в административном здании на пр. Космонавтов, 34-г (в районе остановки «Барнаульский молочный комбинат»). ЧП унесло жизни двух человек,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: