ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Горняк22
8 часов Ago

9 мая в день 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле не будут проводить праздничный салют, но зато покажут прямое включение президента России. Администрация города представила программу мероприятий.

Владимир Путин в День Победы. kremlin.ru

Барнаульцев ждут различные выставки, концерты и выступления музыкальных и детских коллективов.

Для ветеранов в их дворах проведут выездные концертные программы и парады.

Программа мероприятий

  • 11:00 — открытие фотовыставки «На пути к Победе» (Нагорный парк),
  • 09:00−14:00 — «Стена памяти» и проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников (пр. Социалистический, 124),
  • 10:00−15:00 — пункт отбора граждан на военную службу по контракту (пл. Сахарова),
  • 10:00−19:00 — выставка военной техники (пл. Сахарова),
  • 11:00−19:00 — праздничная программа «Ликующий май» (Центральный парк),
  • 12:00 — пробег «Кольцо Победы — 2021» (пл. Советов),
  • 12:00−13:00 — вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов (пл. Сахарова),
  • 13:00−14:00 — концерт Барнаульского духового оркестра (пл. Сахарова),
  • 14:00 — прямое включение поздравления президента Российской Федерации (пл. Сахарова),
  • 14:00−16:00 — молодежная программа «Радость Победы» (пл. Сахарова),
  • 15:00−19:00 — концерт детских коллективов и Барнаульского духового оркестра (набережная Оби),
  • 16:00−17:30 — выступление творческих коллективов филармонии Алтайского края (пл. Сахарова),
  • 17:30−19:00 — концертная программа культурного центра ГУ МВД России (пл. Сахарова).

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Горняк22
8 часов Ago
В администрации Барнаула рассказали, как изменили проект благоустройства Мизюлинской рощи, пообщавшись с горожанами. Собаки, гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией...
Алтапресс: Семье из Алтайского края пришлось за свои деньги менять дверь, которую по ошибке вскрыл ОМОН

Алтапресс: Семье из Алтайского края пришлось за свои деньги менять дверь, которую по ошибке вскрыл ОМОН

Горняк22
8 часов Ago
Жительница Заринска на свои деньги поменяла дверь в квартиру после налета силовиков. Женщина надеется, что расходы ей все же компенсируют, пишет газета «Наш город...
Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Горняк22
1 день Ago
Общественники добились изменения проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59А». Встреча по поводу Мизюлинской рощи в Барнауле. https://t.me/Lenina59A...
Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Горняк22
1 день Ago
Барнаульцы в соцсетях обсуждают решение администрации города вернуть маршрут автобуса № 6 на прежнюю схему движения. Мнения по традиции разделились. Пересечение ул. Ускова и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: