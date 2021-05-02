Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

9 мая в день 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле не будут проводить праздничный салют, но зато покажут прямое включение президента России. Администрация города представила программу мероприятий.

Владимир Путин в День Победы. kremlin.ru

Барнаульцев ждут различные выставки, концерты и выступления музыкальных и детских коллективов.

Для ветеранов в их дворах проведут выездные концертные программы и парады.

Программа мероприятий

11:00 — открытие фотовыставки «На пути к Победе» ( Нагорный парк),

Нагорный парк), 09:00−14:00 — «Стена памяти» и проект «Детство , растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников ( пр. Социалистический , 124),

растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников пр. Социалистический 124), 10:00−15:00 — пункт отбора граждан на военную службу по контракту ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 10:00−19:00 — выставка военной техники ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 11:00−19:00 — праздничная программа «Ликующий май» ( Центральный парк),

Центральный парк), 12:00 — пробег «Кольцо Победы — 2021» ( пл. Советов),

пл. Советов), 12:00−13:00 — вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 13:00−14:00 — концерт Барнаульского духового оркестра ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 14:00 — прямое включение поздравления президента Российской Федерации ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 14:00−16:00 — молодежная программа «Радость Победы» ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 15:00−19:00 — концерт детских коллективов и Барнаульского духового оркестра ( набережная Оби),

набережная Оби), 16:00−17:30 — выступление творческих коллективов филармонии Алтайского края ( пл. Сахарова),

пл. Сахарова), 17:30−19:00 — концертная программа культурного центра ГУ МВД России ( пл. Сахарова).

Алтапресс