ГОРНЯК22 12.07.2021
Барнаул

Алтапресс: От карантина, ПЦР и других напастей. В каких странах и как вакцина облегчает въезд туристам

Горняк22
8 часов Ago

Раз уж запустилась на всей планете массовая вакцинация от коронавируса, altapress.ru расскажет, в каких странах и как прививка может облегчить жизнь туристам.

Море. Лето. Пляж. Отдых. СС0

Обращаем внимание, что после второй прививки нужно подождать как минимум две недели — чаще всего именно при таких условиях страны пускают привитых туристов на свою территорию.

Армения

Вакцинация или ПЦР-тест освобождают туриста от сдачи анализа по прибытии и карантина. Подходит любая вакцина.

Азербайджан

Сертификат о вакцинации любым препаратом от коронавируса дает вам право въехать в страну. Но ПЦР-тест нужно будет сдать в любом случае.

Болгария

Вакцинация для поездки в Болгарию не обязательна. Зато с ней можно не сдавать ПЦР-тест. Для этого подходит только «Спутник V», а также одобренные ЕМА вакцины и препараты китайского производства. Въезд разрешен по истечении 14-дневного периода после второй дозы вакцины.

Медовый месяц в Греции.1 Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

Греция

Понадобится сертификат о вакцинации любым одобренным в России препаратом на русском или английском языках. Пройти вакцинацию нужно не менее, чем за 14 дней до приезда. Все пассажиры будут подвергнуты экспресс-тесту.

Грузия

Сертификат только на английском языке для привитых «Спутником», «Ковиваком» или «Эпиваккороной». Также для пересечения границы нужно заполнить форму, в которой необходимо указать историю путешествий за последние 14 дней, место пребывания в Грузии и оставить свои контактные данные.

Египет

Подойдет только «Спутник» или европейские-американскими-китайские вакцины. Чтобы вас пропустили на границе, сертификат должен быть с QR-кодом. Документ с «Госуслуг» подойдет.

Иордания

Нужен сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке. Вторая вакцина должна быть проведена не позднее, чем за 15 дней до вылета. Тест не нужно будет сдавать только по прибытии. Перед вылетом назад — придется. Кроме этого понадобятся страховка и заполненная онлайн-форма.

Кипр.2 Кипр. Pixabay.

Кипр

Из российских вакцин допускается только «Sputnik V», необходимо представить прививочный сертификат с «Госуслуг» на английском языке с указанием номера заграничного паспорта. Еще нужно будет заполнить специальную форму перед вылетом.

Турция

Россиянам можно въезжать как по ПЦР-тесту, так и по сертификату о вакцинации. Нужна любая зарегистрированная в России вакцина с сертификатом от «Госуслуг».

Хорватия

Подойдет только «Спутник V» или ПЦР-тест. Сертификат о вакцинации (только на английском языке) действителен с момента выдачи в течение 180 дней.

Эстония, Таллин.3 Эстония, Таллин. СС0

Эстония

С сертификат о вакцинации освободит от карантина, но не от ПЦР-теста. Въезжать нужно не менее чем через две недели после второй прививки. И не забудьте заполнить анкету.

Алтапресс

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