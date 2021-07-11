Алтапресс: Ушел из жизни директор «Алтайстройзаказчика» Валентин Бобылев

5 июля скончался директор АКГУП «Алтайстройзаказчик» Валентин Бобылев, пишет amic.ru.

Свеча. Утраты. СС0

На «Алтайстройзаказчике» Бобылев отработал более 15 лет. В 2005 он пришел на предприятие в качестве заместителя начальника, а в 2016 году возглавил его.

Под руководством Валентина Бобылева в крае построили Молодежный театр Алтая, перинатальный центр «ДАР», алтайский центр травматологии и ортопедии и многие другие учреждения.

Валентину Валентиновичу было 64 года.

Причина смерти не сообщается.

Алтапресс