Алтапресс: По грибы, да по ягоды: спасатели Алтайского края рассказали, как не заблудиться в лесу
Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, отправляясь в лес отдохнуть или собрать грибов и ягод, легко потеряться даже в знакомом лесу. Ведомство подготовило несколько простых советов, как не заблудиться в трех соснах и чего не стоит делать, чтобы не пришлось звать на помощь спасателей.
Белый гриб и грибник. СС0
В МЧС отметили, что зачастую для спасения потерявшихся приходится привлекать значительные силы и средства. В поисках, как правило, участвую спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители администраций, добровольцы.
Так, в конце июня заблудилась жительница поселка Касмалинка Ребрихинского район. Тревогу забил глава Боровлянского сельсовета. Женщину нашли спустя несколько часов живой и невредимой.
МЧС. Анна Зайкова
Для того, чтобы приятное времяпрепровождение не превратилось в злополучное, нужно выполнять элементарные правила безопасности:
- К походу лучше подготовиться заранее: предупредить родных или близких о том, куда вы идете и когда планируете вернуться домой. С собой нужно взять заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и еды. Захватите с собой нож и спички в сухой коробке. Часы и компас также не помешают. Если вы регулярно принимаете какие-то лекарства, не забудьте взять их с собой. Одежду лучше выбрать ярких цветов, покрывающую большую часть тела. И обязательно наденьте головной убор.
- Обязательно обратите внимания с какой стороны светит солнце, когда заходите в лес. Если вы заблудитесь, помните: на выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Можно ориентироваться и по воде. Например, переходя ручей, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то оно будет противоположным тому, которое вы заметили при входе в лес. По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.
Корзинка. Лес. Грибной сезон. CC0
- Если вы все же заблудились, не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти. Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если вы не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так вас легче будет найти.
В ведомстве подчеркнули, что в случае, если человек заблудился, ему следует по возможности позвонить по номеру 112. Спасатели незамедлительно отправятся на помощь.