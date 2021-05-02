ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Мэр Барнаула решил, когда закончить отопительный сезон

Горняк22
8 часов Ago

11 мая в Барнауле завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Отопление. Pixabay.com

11 мая СГК начнет отключать отопление. Систему теплоснабжения переведут в режим работы только для подачи горячей воды.

Отопительный сезон стартовал 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня, уточнили в СГК.

«Межотопительный период — время для ремонтов не только теплосетей и оборудования ТЭЦ. Управляющие компании Барнаула тоже должны подготовить дома к зиме: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов», — отметили в компании.

Ранее стало известно, где и когда отключат горячую воду в Барнауле.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Алтапресс: Барнаульцев оставили без салюта на 9 мая, но покажут президента. Программа мероприятий

Горняк22
8 часов Ago
9 мая в день 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле не будут проводить праздничный салют, но зато покажут прямое включение президента России. Администрация города...
Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Алтапресс: Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

Горняк22
8 часов Ago
В администрации Барнаула рассказали, как изменили проект благоустройства Мизюлинской рощи, пообщавшись с горожанами. Собаки, гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией...
Алтапресс: Семье из Алтайского края пришлось за свои деньги менять дверь, которую по ошибке вскрыл ОМОН

Алтапресс: Семье из Алтайского края пришлось за свои деньги менять дверь, которую по ошибке вскрыл ОМОН

Горняк22
8 часов Ago
Жительница Заринска на свои деньги поменяла дверь в квартиру после налета силовиков. Женщина надеется, что расходы ей все же компенсируют, пишет газета «Наш город...
Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Горняк22
1 день Ago
Общественники добились изменения проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59А». Встреча по поводу Мизюлинской рощи в Барнауле. https://t.me/Lenina59A...
Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Горняк22
1 день Ago
Барнаульцы в соцсетях обсуждают решение администрации города вернуть маршрут автобуса № 6 на прежнюю схему движения. Мнения по традиции разделились. Пересечение ул. Ускова и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: