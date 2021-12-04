Алтапресс: В краже терминала из магазина обвиняют барнаульца

Мужчину, подозреваемого в краже терминала сбора данных, задержали в Барнауле.

Оплата картой в магазине. СС0

О преступлении заявил директор одного из сетевых магазинов. Он пожаловался, что злоумышленник выкрал терминал во время приемки товара.

Сумма ущерба при этом составила 22 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Также кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанный пояснил: терминал он похитил, когда продавец отвлекся, и сдал его в ломбард.

Выяснилось, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности.

Алтапресс