ГОРНЯК22 04.12.2021
Барнаул

Алтапресс: В краже терминала из магазина обвиняют барнаульца

Горняк22
10 часов Ago

Мужчину, подозреваемого в краже терминала сбора данных, задержали в Барнауле.

Оплата картой в магазине. СС0

О преступлении заявил директор одного из сетевых магазинов. Он пожаловался, что злоумышленник выкрал терминал во время приемки товара.

Сумма ущерба при этом составила 22 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Также кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанный пояснил: терминал он похитил, когда продавец отвлекся, и сдал его в ломбард.

Выяснилось, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульцев призвали отказаться от автомобилей из-за надвигающейся непогоды

Алтапресс: Барнаульцев призвали отказаться от автомобилей из-за надвигающейся непогоды

Горняк22
10 часов Ago
Жителей Барнаула призвали по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть предельно осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с надвигающейся непогодой....
Алтапресс: Сроки снова сдвинулись. Алтайский художественный музей обещают достроить в 2022 году

Алтапресс: Сроки снова сдвинулись. Алтайский художественный музей обещают достроить в 2022 году

Горняк22
10 часов Ago
Сроки, в которые завершится строительство Государственного художественного музея, снова сдвинули — на 2022 год. Сейчас объект готов только на 57%, уточнил ТАСС замминистра строительства...
Алтапресс: Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется погода

Алтапресс: Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется погода

Горняк22
10 часов Ago
Похолодание придет в Алтайский край в воскресенье, 5 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Снег на дорогах Барнаула. altapress.ru Напомним, что 3 декабря и в ночь на 4 декабря...
Алтапресс: В Барнауле за 4,2 млн рублей продается пустая квартира с квадратной прихожей и огромным зеркальным шкафом

Алтапресс: В Барнауле за 4,2 млн рублей продается пустая квартира с квадратной прихожей и огромным зеркальным шкафом

Горняк22
10 часов Ago
Трехкомнатная квартира, выставленная на «Циан», находится в доме по адресу ул. Гущина, 163. Это панельная многоэтажка 97-й серии, построенная в 1990 году. Площадь «трешки» — 68,6...
Алтапресс: Цена на гречку в Алтайском крае приближается к историческому максимуму

Алтапресс: Цена на гречку в Алтайском крае приближается к историческому максимуму

Горняк22
1 день Ago
Цена на гречневую крупу в Алтайском крае продолжает расти. По данным Алтайкрайстата, в конце ноября килограмм гречки в среднем стоил 95,5 рублей. Хотя на полках магазинов...

Читать по теме:

ВТОПЕ: