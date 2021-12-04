ГОРНЯК22 04.12.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 4,2 млн рублей продается пустая квартира с квадратной прихожей и огромным зеркальным шкафом

Горняк22
10 часов Ago

Трехкомнатная квартира, выставленная на «Циан», находится в доме по адресу ул. Гущина, 163. Это панельная многоэтажка 97-й серии, построенная в 1990 году. Площадь «трешки» — 68,6 кв. м. Цена за «жилой квадрат» — 61,2 тыс. рублей.

В Барнауле на Гущина, 163 за 4,2 млн рублей продается квартира с квадратной прихожей. "Циан".

Помимо трех изолированных комнат в квартире нашлось место для вместительной кухни. И если большая часть помещений пустует, то здесь оставлен гарнитур, в котором просматривается смесь классики и арт-деко.

А в квадратной прихожей разместился зеркальный шкаф во всю стену.

«Первый этаж с высоким цоколем и хорошим видом из окна. Вы не почувствуете никакого дискомфорта», — говорится в тексте объявления.

Район, где разместился жилой дом, обеспечен полноценной инфраструктурой: в шаговой доступности находятся детский сад, школа, поликлиника, супермаркеты, удобная транспортная развязка.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульцев призвали отказаться от автомобилей из-за надвигающейся непогоды

Алтапресс: Барнаульцев призвали отказаться от автомобилей из-за надвигающейся непогоды

Горняк22
10 часов Ago
Жителей Барнаула призвали по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть предельно осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с надвигающейся непогодой....
Алтапресс: Сроки снова сдвинулись. Алтайский художественный музей обещают достроить в 2022 году

Алтапресс: Сроки снова сдвинулись. Алтайский художественный музей обещают достроить в 2022 году

Горняк22
10 часов Ago
Сроки, в которые завершится строительство Государственного художественного музея, снова сдвинули — на 2022 год. Сейчас объект готов только на 57%, уточнил ТАСС замминистра строительства...
Алтапресс: Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется погода

Алтапресс: Стало известно, когда в Алтайском крае стабилизируется погода

Горняк22
10 часов Ago
Похолодание придет в Алтайский край в воскресенье, 5 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Снег на дорогах Барнаула. altapress.ru Напомним, что 3 декабря и в ночь на 4 декабря...
Алтапресс: Цена на гречку в Алтайском крае приближается к историческому максимуму

Алтапресс: Цена на гречку в Алтайском крае приближается к историческому максимуму

Горняк22
1 день Ago
Цена на гречневую крупу в Алтайском крае продолжает расти. По данным Алтайкрайстата, в конце ноября килограмм гречки в среднем стоил 95,5 рублей. Хотя на полках магазинов...

Читать по теме:

ВТОПЕ: