Алтапресс: В Барнауле за 4,2 млн рублей продается пустая квартира с квадратной прихожей и огромным зеркальным шкафом

Трехкомнатная квартира, выставленная на «Циан», находится в доме по адресу ул. Гущина, 163. Это панельная многоэтажка 97-й серии, построенная в 1990 году. Площадь «трешки» — 68,6 кв. м. Цена за «жилой квадрат» — 61,2 тыс. рублей.

В Барнауле на Гущина, 163 за 4,2 млн рублей продается квартира с квадратной прихожей. "Циан".

Помимо трех изолированных комнат в квартире нашлось место для вместительной кухни. И если большая часть помещений пустует, то здесь оставлен гарнитур, в котором просматривается смесь классики и арт-деко.

А в квадратной прихожей разместился зеркальный шкаф во всю стену.

«Первый этаж с высоким цоколем и хорошим видом из окна. Вы не почувствуете никакого дискомфорта», — говорится в тексте объявления.

Район, где разместился жилой дом, обеспечен полноценной инфраструктурой: в шаговой доступности находятся детский сад, школа, поликлиника, супермаркеты, удобная транспортная развязка.

Алтапресс