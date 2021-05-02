ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: 15 жилых домов подтопило в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

В Алтайском крае паводковые воды пришли на 171 приусадебный участок, подтопило 15 жилых домов, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Паводок в Республике Алтай. 04.mchs.gov.ru

Дома подтопило в Красногорском районе. Там подготовили пункт временного размещения для эвакуации жителей в случае необходимости.

Силами администрации сельсовета провели подворовый обход, раздали памятки.

В Красногорском работает оперативная группа МЧС, оснащенная беспилотной авиасистемой для контроля ситуации. Также дежурят группы спасателей управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, опергруппы местного гарнизона и районной администрации.

Паводок на Алтае - 2021.1 Паводок на Алтае — 2021. 22.mchs.gov.ru

На шести участках дорог местного значения затруднен проезд. Граждане обеспечены всем необходимым, уверяют спасатели.

В соседней Республике Алтай также обострилась паводковая ситуация в Горно-Алтайске, Майминском, Чойском и Турочакском районах. По данным местного МЧС, на трех участках автодорог произошел перелив воды.

В Горно-Алтайске и Чойском районе в четырех населенных пунктах на 30 апреля большая вода затопила 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек, в том числе 26 детей.

1 мая утром вода ушла из домов столицы республики. В Чойском районе подтоплен 71 дом.

Добавим, что дорогу Горно-Алтайск — озеро Телецкое открыли. Участок с 66-го по 90-й км был закрыт для всех видов транспорта 30 апреля из-за подъема воды в реке Иша.

На место выдвинулась бригада экстренного реагирования. После снижения уровня воды движение по участку открыли, сообщило упрдор «Алтай».

Алтапресс

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