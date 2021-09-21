Алтапресс: Иномарка опрокинула «буханку» на бок в Барнауле

Поздно вечером 20 сентября в Барнауле на пр. Красноармейском в районе пл. Спартака столкнулись УАЗ и иномарка.

ДТП на пл. Спартака в Барнауле. t.me/vkurse22

Со слов очевидцев в группе Barnaul22, Toyota Corolla влетела в «буханку», от чего отечественный автомобиль не устоял и перевернулся на бок, перегородив проезд по одной полосе.

Иномарка получила серьезные повреждения.

О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства аварии еще выясняются, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Ранее в Горно-Алтайске водитель не вписался в поворот и протаранил детскую площадку во дворе дома.

Алтапресс