ГОРНЯК22 21.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Иномарка опрокинула «буханку» на бок в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

Поздно вечером 20 сентября в Барнауле на пр. Красноармейском в районе пл. Спартака столкнулись УАЗ и иномарка.

ДТП на пл. Спартака в Барнауле. t.me/vkurse22

Со слов очевидцев в группе Barnaul22, Toyota Corolla влетела в «буханку», от чего отечественный автомобиль не устоял и перевернулся на бок, перегородив проезд по одной полосе.

Иномарка получила серьезные повреждения.

О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства аварии еще выясняются, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Ранее в Горно-Алтайске водитель не вписался в поворот и протаранил детскую площадку во дворе дома.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле за 13,7 млн рублей продается «намоленное место» с баней, бассейном и альпийской горкой

Алтапресс: В Барнауле за 13,7 млн рублей продается «намоленное место» с баней, бассейном и альпийской горкой

Горняк22
8 часов Ago
В краевой столице выставили на продажу большой кирпичный коттедж с розовым фасадом и облицовкой из камня. Он построен на ул. Республиканской, 7 в поселке Плодопитомник. Его площадь составляет...
Алтапресс: В Барнауле за 13,7 млн рублей продается «намоленное место» с баней, бассейном и альпийской горкой

Алтапресс: В Барнауле за 13,7 млн рублей продается «намоленное место» с баней, бассейном и альпийской горкой

Горняк22
8 часов Ago
В краевой столице выставили на продажу большой кирпичный коттедж с розовым фасадом и облицовкой из камня. Он построен на ул. Республиканской, 7 в поселке Плодопитомник. Его площадь составляет...
Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Горняк22
8 часов Ago
Современная образовательная среда должна подстраиваться под потребности учащихся, родителей и педагогов. Огромную роль играет оснащение учреждений новейшим оборудованием. Об этом говорили во время...
Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Горняк22
8 часов Ago
Современная образовательная среда должна подстраиваться под потребности учащихся, родителей и педагогов. Огромную роль играет оснащение учреждений новейшим оборудованием. Об этом говорили во время...

Читать по теме:

ВТОПЕ: