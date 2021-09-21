Алтапресс: Иномарка опрокинула «буханку» на бок в Барнауле
Поздно вечером 20 сентября в Барнауле на пр. Красноармейском в районе пл. Спартака столкнулись УАЗ и иномарка.
ДТП на пл. Спартака в Барнауле. t.me/vkurse22
Со слов очевидцев в группе Barnaul22, Toyota Corolla влетела в «буханку», от чего отечественный автомобиль не устоял и перевернулся на бок, перегородив проезд по одной полосе.
Иномарка получила серьезные повреждения.
О пострадавших не сообщается.
Обстоятельства аварии еще выясняются, на месте работали сотрудники ГИБДД.
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