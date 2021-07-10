ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Деньги и коньяк. Бизневумен из Барнаула судят за взятку помощнику министра здравоохранения Алтая

Горняк22
10 часов Ago

В Республики Алтай закончили расследование одного из фактов взяточничества в министерстве здравоохранения региона. Дело на предпринимательницу из Барнаула передали прокурору.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде. altai.sledcom.ru

Женщина передала 240 тыс. рублей и бутылку коньяка помощнику министра здравоохранения Республики Алтай. Это должно было обеспечить общее покровительство при заключении контрактов на поставки медицинских товаров по нацпроекту «Здоровье» и для предотвращения распространения в регионе коронавирусной инфекции.

«В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях», — говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Как уже сообщалось, с марта 2020 по февраль 2021 года министр Сергей Коваленко и и его помощник Рустам Туюнчеков несколько раз получали от руководства фирм-поставщиков взятки в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Олег Хорохордин и Сергей Коваленко.1 Олег Хорохордин и Сергей Коваленко. altai-republic.ru

Потом обвинения предъявили четырем предпринимателям из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

Двое из них в сговоре передали чиновникам 13 млн рублей, другие отдали 2,6 млн рублей и 620 тыс. рублей.

Тайник с миллионами обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 1 апреля отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

Алтапресс

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