ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Семье из Алтайского края пришлось за свои деньги менять дверь, которую по ошибке вскрыл ОМОН

Горняк22
8 часов Ago

Жительница Заринска на свои деньги поменяла дверь в квартиру после налета силовиков. Женщина надеется, что расходы ей все же компенсируют, пишет газета «Наш город Заринск».

Силовики оставили жительницу Заринска с дырявой дверью. "Наш город Заринск" / vk.com/gazetazar

Утром 14 апреля к Светлане нагрянул новосибирский ОМОН. Дверь женщина не открывала и вызвала полицию.

Пока ехал наряд, силовики срезали болгаркой дверь и несколько мужчин в масках ворвались в квартиру.

Как выяснилось, женщина, которую искали представители силовых структур, 7 лет назад продала квартиру Светлане.

Дверь пришлось заменить самостоятельно. В следственном комитете говорят, что идет проверка, выясняются все обстоятельства. Проверка будет длиться 30 дней.

«Самое интересное в этой истории то, что после того как улеглась шумиха в СМИ силовики больше не связывались со Светланой. Дверь заменена за свой счет, отделка сегодня вечером тоже закончена. Уже потрачено порядка 27 тысяч рублей», — пишет издание.

Ранее полицейские обещали, что компенсируют установку новой двери.

Алтапресс

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