ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Жара отступит. Алтайский край ждут дожди и грозы, но погода останется теплой

Горняк22
10 часов Ago

Небольшие осадки на фоне теплой погоды ждут жителей Алтайского края в субботу, 10 июля. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Лето. Дождь. pixabay.com.

Синоптики сообщают, что утром по краю будет туман. Температура днем воздух прогреется от +24 и до +29 градусов.

По югу региона местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и грозы. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с, в отдельных районах — порывы до 14 м/с.

В Барнауле будет тепло. Дневная температура установится в промежутке от +26 до +28 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В регионе до сих пор действует штормовое предупреждение: с 10 по 16 июля местами сохранится высокая пожароопасность.

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Алтапресс

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