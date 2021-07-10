ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной. Адреса счастливчиков

Горняк22
10 часов Ago

С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 отключат горячую воду. Энергетики постарались сократить число домов, попадающих под отключение.

Горячая вода, ванна. СС0

Предполагалось, что горячей воды в эти дни не будет у всех потребителей в контуре станции. Это 379 тыс. человек.

Но на некоторых участках теплосетей все повреждения устранили и есть возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2, говорят в СГК.

Поэтому почти 112 тыс. барнаульцев продолжат получать горячую воду. Адреса счастливчиков указали на карте.

БарнаулЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Отмечается, что отключение нужно для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на сетях и проведения некоторых видов ремонтов на самой станции.

Алтапресс

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