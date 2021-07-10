ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В барнаульском парке опечатали американские горки и колесо обозрения

Горняк22
10 часов Ago

После проверки прокуратуры в барнаульском парке «Арлекино» закрыли два популярных аттракциона — «Американские горки» и «Колесо обозрения».

В Барнауле закрыли два популярных аттракциона. epp.genproc.gov.ru

Оба аттракциона эксплуатировались без каких-либо документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения и пользования механическими конструкциями, заявили в надзорном ведомстве.

Проверяющим не предоставили документы о ежегодных проверках безопасности и акты оценки технического состояния аттракционов.

Также указывается, что высота ограждения не соответствовала требуемым нормам.

«На основании определения Ленинского районного суда Барнаула ходатайство прокурора о применении обеспечительных мер удовлетворено, эксплуатация аттракционов „Американские горки“ и „Круговой обзор“ запрещена», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Начало лета в Алтайском крае ознаменовалась чередой происшествий с детьми на аттракционах: 30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

2 июня 12-летняя девочка пострадала на карусели в парке Новоалтайска.

12 июня в барнаульском парке семейного отдыха во время игры на батуте тяжелый вред здоровью получил шестилетний мальчик.

Алтапресс

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