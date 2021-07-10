ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Ограбление века. В Барнауле похитили золото через дыру в стене ТЦ «Лето»

Горняк22
10 часов Ago

Неизвестные похитили золото на 6 млн рублей из ювелирного магазина, проделав дыру в стене торгового центра «Лето». Об этом написал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Воры проделали дыру в стене барнаульского ТЦ. https://t.me/u_crimes_brn

Ночью 9 июля злоумышленники с улицы прорезали стену ТЦ и влезли в ювелирный отдел.

По данным источника, пропажу заметили только утром.

Полиция объявила оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Барнауле мужчина украл опору с моста, вывез в другой город и сдал в пункт приема металла.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Деньги и коньяк. Бизневумен из Барнаула судят за взятку помощнику министра здравоохранения Алтая

Алтапресс: Деньги и коньяк. Бизневумен из Барнаула судят за взятку помощнику министра здравоохранения Алтая

Горняк22
10 часов Ago
В Республики Алтай закончили расследование одного из фактов взяточничества в министерстве здравоохранения региона. Дело на предпринимательницу из Барнаула передали прокурору. Министр здравоохранения Республики Алтай в...
Алтапресс: СК изъял из семьи детей, которые жили в Барнауле в ужасных условиях без света и газа

Алтапресс: СК изъял из семьи детей, которые жили в Барнауле в ужасных условиях без света и газа

Горняк22
10 часов Ago
Следователи проводят проверку по сообщению о несовершеннолетних, которые находились в Барнауле «в социально опасном положении». Детей уже изъяли из семьи, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю....
Алтапресс: Жара отступит. Алтайский край ждут дожди и грозы, но погода останется теплой

Алтапресс: Жара отступит. Алтайский край ждут дожди и грозы, но погода останется теплой

Горняк22
10 часов Ago
Небольшие осадки на фоне теплой погоды ждут жителей Алтайского края в субботу, 10 июля. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр. Лето. Дождь. pixabay.com. Синоптики сообщают,...
Алтапресс: Почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной. Адреса счастливчиков

Алтапресс: Почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной. Адреса счастливчиков

Горняк22
10 часов Ago
С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 отключат горячую воду. Энергетики постарались сократить число домов, попадающих под отключение. Горячая вода, ванна. СС0...
Алтапресс: В барнаульском парке опечатали американские горки и колесо обозрения

Алтапресс: В барнаульском парке опечатали американские горки и колесо обозрения

Горняк22
10 часов Ago
После проверки прокуратуры в барнаульском парке «Арлекино» закрыли два популярных аттракциона — «Американские горки» и «Колесо обозрения». В Барнауле закрыли два популярных аттракциона....
Алтапресс: В 10 раз дешевле. ДК «Моторостроителей» вновь выставили на торги в Барнауле

Алтапресс: В 10 раз дешевле. ДК «Моторостроителей» вновь выставили на торги в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
Имущество обанкротившегося моторного завода в Алтайском крае вновь выставили на торги. Среди лотов ДК «Моторостроителей», который могут пустить с молотка всего за 13,9 млн рублей —...

Читать по теме:

ВТОПЕ: