Алтапресс: Выяснилось, где можно купить ездового оленя в Барнауле или чуть дальше

В Барнауле продаются ездовые олени местного «разлива», а также из Ямала и Якутии.

Сайты частных объявлений. Олень ездовой. Avito.

Занимательное предложение о приобретении ездового оленя появилось на одном из сайтов в начале июня 2021 года. Оценили парнокопытное в 75 тыс. рублей.

«Продаются ездовые олени, сбруя, нарты, ягель. Все вопросы по телефону», — пишет автор объявления о продаже.

Олени у заводчика (так назвалась женщина по телефону, — прим.ред.) разновозрастные и разноцветные. Прибыли из разных уголков России, а некоторые выращены в условиях сибирской природы.

Приобрести оленя оказалось не так просто — владелица по телефону отвечала неохотно, интересовалась из какого мы города, нашим статусом и названием организации. Однако сама «заводчик» название компании не раскрыла (переспрашивали и просили прислать название в мессенджере).

Сайты частных объявлений. Avito.

Во-первых, при чем тут наше название, а во-вторых, мы находимся в Новосибирске на улице Планетная, 53. Приезжайте, смотрите.

Позднее через мессенджер продавец сообщила, что справку все-таки придется сделать (необходимо ветеринарное свидетельство в системе «Меркурий»), подождать его 1,5 месяца и забрать оленя, предварительно обговорив условия доставки.

Кстати, родословной у оленей нет. Оказывается, такое у них не принято такое.

Алтапресс