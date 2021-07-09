ГОРНЯК22 10.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле начали судить видную политическую даму Стеллу Штань, обвиненную в мошенничестве

Горняк22
18 часов Ago

Железнодорожный районный суд Барнаула начал рассматривать уголовное дело против экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань, сообщает «Толк».

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

Сейчас допрашивают представителя потерпевшей стороны и рассматривают представленные доказательства. По всей видимости, прения сторон начнутся уже во второй половине июля. А в августе экс-чиновнице могут вынести приговор.

Напомним, что дело Штань ушло в суд еще в июне. Ранее она занимала должность представителя губернатора в АКЗС.

Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве, «совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере» (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. 1 Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

По версии следствия, в 2015 году она вместе с директором частного детского сада Happy Baby составила поддельные документы о купле-продаже помещения, чтобы получить субсидию на покупку недвижимости на 14 млн рублей. Штань получила деньги, а помещение досталось директору детсада.

Алтапресс

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